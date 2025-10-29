Στοιχεία σοκ για τον Μόρνο: Μειωμένο κατά 44% το νερό, έρχονται έκτακτα μέτρα για τη λειψυδρία

Εντείνεται η ανησυχία για τον κίνδυνο λειψυδρίας στην Αττική, καθώς τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου, κύριου τροφοδότη του Λεκανοπεδίου, βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η κατάσταση στον Μόρνο έχει ήδη θορυβήσει το Μέγαρο Μαξίμου, όπου προ ημερών έγινε προπαρασκευαστική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την λειψυδρία, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται για τη λήψη μέτρων.

Την περασμένη Πέμπτη, στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Σταύρος Παπασταύρου είχε συνάντηση με στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Αποβλήτων και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με αντικείμενο την πορεία της διαδικασίας καθορισμού της νέας τιμολογιακής πολιτικής για το νερό.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, όλα τα σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι, ακόμη και αποφάσεις για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης, εφόσον η εικόνα των αποθεμάτων χειροτερεύσει τις επόμενες εβδομάδες. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στην Κηφισιά, αποκτά σαφές πολιτικό βάρος. Δεν αντιμετωπίζεται ως επετειακή στιγμή μόνο για την εταιρεία, αλλά και ως ευκαιρία να παρουσιαστεί το πλαίσιο της νέας στρατηγικής για τη διαχείριση των υδάτων – τόσο ως προς τα έργα ενίσχυσης της επάρκειας, όσο και ως προς την τιμολογιακή πολιτική.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Μειωμένη κατά 44% η έκταση της λίμνης του Μόρνου

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

Η δραματική υποχώρηση της στάθμης αποκαλύπτει ένα απόκοσμο τοπίο, με το βυθισμένο χωριό Κάλλιο -όπως φαίνεται και στα πλάνα του drone του Orange Press Agency, από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2025- να έχει αναδυθεί, θυμίζοντας εικόνες από την περίοδο της μεγάλης ξηρασίας στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στον Μόρνο αλλά και για την εκτίμησή του για το αντικείμενο της σύσκεψης που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εξηγεί ότι το 2025 εξελίσσεται σε μια από τις ξηρότερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας.

«Τόσο οι δορυφορικές αποτυπώσεις όσο και οι μετρήσεις των βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μόρνου δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Δεν είμαστε στη χειρότερη κατάσταση, του 1993 για παράδειγμα, αλλά όσον αφορά τα αρκετά τελευταία χρόνια, είμαστε στη χειρότερη θέση», τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος.

«Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα ετών οι βροχές»

Τα γραφήματα του Αστεροσκοπείου είναι χαρακτηριστικά: το συνολικό ύψος βροχής στην περιοχή του Μόρνου από την αρχή του έτους παραμένει σταθερά κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2015-2024. «Οι βροχοπτώσεις φέτος, από την αρχή του χρόνου, είναι σε επίπεδα από τα χαμηλότερα των τελευταίων δέκα ετών», σημειώνει ο μετεωρολόγος. Εξίσου ανησυχητική ήταν και η εικόνα της χιονοκάλυψης τον περασμένο χειμώνα, η οποία κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της περιόδου 2005-2024, στερώντας από τον ταμιευτήρα πολύτιμες ποσότητες νερού κατά την περίοδο της τήξης.

«Είναι λογικό να υπάρχει μία ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές. […] Ελπίζουμε, επειδή είμαστε μπροστά στο φθινόπωρο και τον χειμώνα, να έχουμε βροχές και κυρίως χιονοπτώσεις στην περιοχή, ώστε να μπορέσει τουλάχιστον να αποκατασταθεί αυτό το έλλειμμα», καταλήγει ο κ. Λαγουβάρδος.

«Μαύρα» στοιχεία για τα αποθέματα στον Μόρνο

Αν συγκρίνει κανείς τα διαθέσιμα, στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, εξετάζοντας τα αποθέματα (σε κυβικά μέτρα – m³) του ταμιευτήρα του Μόρνου στις 23 Οκτωβρίου κάθε έτους, η εικόνα που προκύπτει είναι η εξής:

• 2025: 156.996.000 m³ (ελάχιστο 15ετίας)

• 2024: 285.021.000 m³

• 2023: 496.455.000 m³

• 2022: 601.375.000 m³

• 2021: 523.928.000 m³

• 2020: 489.881.000 m³

• 2019: 532.841.000 m³

• 2018: 605.563.000 m³ (μέγιστο 15ετίας)

• 2017: 482.332.000 m³

• 2016: 573.263.000 m³

• 2015: 591.653.000 m³

• 2014: 533.100.000 m³

• 2013: 577.015.000 m³

• 2012: 507.466.000 m³

• 2011: 521.016.000 m³

• 2010: 554.770.000 m³