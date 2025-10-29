Αιματηρό οπαδικό επεισόδιο στην Πάτρα: Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις ανήλικοι – Για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο ένας 17χρονος

Σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Ανηλίκων οι τρεις ανήλικοι -μαζί με τους γονείς τους- που εμπλέκονται στο αιματηρό οπαδικό επεισόδιο, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Ζαρουχλέικα της Πάτρας.

Ο ένας εκ των τριών -ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης- κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παράβαση του νόμου περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 23:30 το βράδυ της Δευτέρας στη συγκεκριμένη περιοχή της Πάτρας, όταν ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης είδε το έμβλημα αντίπαλης ομάδας σε συνομήλικό του που βρισκόταν μαζί με έναν 14χρονο και ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ των τριών. Τότε ο 17χρονος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον έναν εκ των δύο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου.

Και οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν, όπως και οι γονείς τους -ο ένας από το κάθε παιδί- για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

