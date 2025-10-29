Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο, στο νοσοκομείο μια γυναίκα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην οδό Κοζάνης, στο ύψος του σούπερ μάρκετ όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε μία νεαρή γυναίκα, η οποία επέβαινε στο δίκυκλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα φέρεται να έχει τραυματιστεί στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μαζί με τον οδηγό του αυτοκινήτου ο οποίος κατά τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.
Πηγή: newsbomb.gr