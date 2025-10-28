28η Οκτωβρίου: Μαθήτριες έβαλαν το σήμα του καρπουζιού στις στολές τους σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησαν μαθήτριες κατά τη διάρκεια της παρέλασης.

Μια από τις ιδιαίτερες στιγμές κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα ήταν όταν μπροστά από τους επισήμους παρέλασαν με το σηματάκι του καρπουζιού στο μανίκι τους.

Ειδικότερα, στη φετινή μαθητική παρέλαση μερικές μαθήτριες τράβηξαν τα βλέμματα, επιλέγοντας να κολλήσουν στο μανίκι του πουκαμίσου τους ένα αυτοκόλλητο καρπουζιού, σύμβολο αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Το καρπούζι συμβολίζει την παλαιστινιακή αλληλεγγύη, λόγω των χρωμάτων του (κόκκινο, λευκό, πράσινο, μαύρο), τα οποία αντιστοιχούν στην παλαιστινιακή σημαία.

Πηγή: ethnos.gr