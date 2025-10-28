Φωτιά σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη - Χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα

Κατά τον έλεγχο του χώρου, βρέθηκε μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) ξέσπασε φωτιά σε οικοδομή στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, επί της οδού Λαγκαδά, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Κατά τον έλεγχο του χώρου, βρέθηκε μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί σε μεγάλη απόσταση, ενώ η Τροχαία ρύθμισε την κυκλοφορία για να διευκολύνει την επιχείρηση. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την οριστική κατάσβεση και την αποφυγή εξάπλωσης.

Πηγή: ethnos.gr