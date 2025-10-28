Οπαδικό επεισόδιο στην Πάτρα: 17χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του - Οκτώ συλλήψεις

Ο 17χρονος δράστης συνελήφθη, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας.

Ένα οπαδικό επεισόδιο στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 17χρονου από μαχαίρι, χθες το βράδυ (27/10), γύρω στις 23:30.

Το αιματηρό περιστατικό ξεκίνησε όταν ο ένας ανήλικος αναγνώρισε το έμβλημα αντίπαλης ομάδας και επιτέθηκε στον άλλο, με αποτέλεσμα τη συμπλοκή και τον τραυματισμό του ενός.

Ο 17χρονος τραυματίας, αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο 17χρονος δράστης συνελήφθη κατηγορούμενος για σκοπούμενη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και αθλητισμού, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το προηγούμενο διήμερο, 26 και 27 Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οκτώ άνδρες εκ των οποίων ο ένας 16χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της συμπλοκής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομιά, προχθές το απόγευμα στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, ομάδα είκοσι ατόμων επιτέθηκε στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, με αποτέλεσμα την συμπλοκή τους και τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ανδρών, οι οποίοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε Νοσοκομείο της Πάτρας, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ενεργώντας επιστάμενες αναζητήσεις και έρευνες ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία των οκτώ – μέχρι στιγμής – εμπλεκόμενων στη συμπλοκή και τους συνέλαβαν.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πηγή: ethnos.gr