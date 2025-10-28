28η Οκτωβρίου: «Τιμάμε εκείνους που πέταξαν πάνω από κάθε φόβο» - Το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16

Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Κύπριου ομολόγου του Βασίλη Πάλμα, καθώς και των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσώπων κομμάτων, βουλευτών και της στρατιωτικής ηγεσίας.

Το πρώτο μέρος της παρέλασης περιελάμβανε πολιτικά τμήματα, μαθητές και συλλόγους, ενώ ακολούθησαν τα πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα των τριών Όπλων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Οι χιλιάδες πολίτες που βρέθηκαν στη Νέα Παραλία παρακολούθησαν με συγκίνηση την επιβλητική εικόνα των σχηματισμών και των στρατιωτικών οχημάτων, ενώ η παρουσία νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων έδωσε στη φετινή παρέλαση το χαρακτήρα μιας νέας εποχής για την ελληνική άμυνα.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τα νέα ελληνικά συστήματα άμυνας

Η φετινή στρατιωτική επίδειξη είχε έντονο τεχνολογικό και συμβολικό περιεχόμενο, καθώς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων, μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030» και στο νέο Δόγμα Αποτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν καινοτόμα συστήματα που συνθέτουν την αποκαλούμενη “Ασπίδα του Αχιλλέα” — έναν ολοκληρωμένο θόλο προστασίας πολλαπλών επιπέδων, όπου η τεχνολογία αιχμής συναντά τη στρατιωτική εμπειρία. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν:

-Το anti-drone σύστημα “Κένταυρος”, ελληνικής κατασκευής, το οποίο έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία σε φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού που συμμετέχουν στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.



-Το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου “Υπερίων”, που διαθέτει δυνατότητα κατάρριψης εχθρικών UAVs και εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών μέσω ρομποτικού συστήματος.



-Τα άρματα μάχης Leopard του Στρατού Ξηράς, εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» προστασίας για την απορρόφηση πιθανών πλήγματων στον πύργο.

Η παρουσίαση των νέων αυτών οπλικών συστημάτων υπογράμμισε τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στην ψηφιακή εποχή, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και τα μη επανδρωμένα μέσα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής άμυνας.

Η εντυπωσιακή επίδειξη της ομάδας «ΖΕΥΣ» και το μήνυμα από τον ουρανό

Η κορύφωση της παρέλασης ήρθε, όπως κάθε χρόνο, με τη θεαματική αεροπορική επίδειξη της ομάδας “ΖΕΥΣ” της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο σμηναγός Γιώργος Σωτηρίου, πετώντας με το αναβαθμισμένο F-16 τύπου Viper, εκτέλεσε ασκήσεις ακριβείας και εντυπωσιακούς ελιγμούς, δείχνοντας τις δυνατότητες του αεροσκάφους και τη μαχητική ετοιμότητα της Ελλάδας στους αιθέρες.

Από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, ο πιλότος απηύθυνε το καθιερωμένο μήνυμα της ημέρας, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους:

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το “Όχι” και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας. Χρόνια πολλά, Ελλάδα».

Το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ πολλοί παρακολουθούσαν με δάκρυα στα μάτια τους ελιγμούς του F-16 Viper που ζωγράφιζε με καπνό τα χρώματα της γαλανόλευκης στον ουρανό.

Τα λόγια του Προέδρου της Δημοκρατίας

Συγκινημένος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας απάντησε μέσω ασυρμάτου στον επισμηναγό, λέγοντας:

«Κύριε Επισμηναγέ, στα φτερά σας σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια. Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα της χώρας. Πάντα ψηλά, πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του ’40».

Με το μήνυμα αυτό έκλεισε μια ημέρα εθνικής ενότητας, συγκίνησης και τεχνολογικής υπεροχής, που απέδειξε ότι η Ελλάδα τιμά το παρελθόν της, αλλά κοιτάζει σταθερά το μέλλον της άμυνας και της αποτροπής.

Πηγή: ethnos.gr