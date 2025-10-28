Χρίστος Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 8 μηνών από τον θάνατο του πατέρα του

Μία συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, Αλέξη Κούγια, που «έφυγε» πριν από 8 μήνες από τη ζωή έκανε ο γιος του αείμνηστου ποινικολόγου, ο Χρίστος Κούγιας.

Ο νεαρός δικηγόρος μοιράστηκε, μέσω του Instagram, μία φωτογραφία από μία νυχτερινή έξοδό του με τον Αλέξη Κούγια. Επίσης, ο Χρίστος Κούγιας ανέφερε ότι σήμερα, Τρίτη (28.10.2025) συμπληρώνονται 8 μήνες από τον θάνατο του πατέρα του.

«28/2-28/10», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του, προσθέτοντας δίπλα και μία καρδιά, καθώς σαν σήμερα τον Φεβρουάριο ο γνωστός ποινικολόγος «έφυγε» από τη ζωή, χτυπημένος από καρκίνο.

Πρόσφατα, ο γιος του Αλέξη Κούγια είχε δώσει μία αποκαλυπτική συνέντευξη για τον δικηγόρο που «έφυγε» από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο.

«Εννοείται υπήρχαν οικονομικά προβλήματα. Πριν δυο μήνες πληρώσαμε τα δημοτικά μας. Θυμάμαι που ήμουν στο σχολείο και μας έδιναν κάτι φακέλους που μας έδιωχναν από το σχολείο. Δεν πλήρωναν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Άφηνε απλήρωτη τη διατροφή και αυτό άφηνε αντίκτυπο σε εμάς. Ήμουν πολύ μαμάκιας αλλά με τα χρόνια κλονίστηκε η σχέση μας. Δεν είμαστε σε κακή φάση, είμαστε σε πολύ καλύτερη από τότε που έφυγε ο μπαμπάς.

Παλιά ήμασταν πολύ καλύτερα. Δεν φταίει εκείνη, απλά πλήρωσε την επιλογή της για τη κόντρα με τον μπαμπά. Όταν είχε γίνει η γνωστή αυτή “τακουνιά” πήγα σχολείο την επόμενη μέρα και μου είπαν είδαμε τον πατέρα σου με αίματα. Ήμουν 8 χρονών. Άντε να καταλάβω τι μου λένε, μετά από 10 χρόνια έμαθα τι έγινε, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Η κατάλληλη να σου μιλήσει για αυτό είναι η μάνα μου», είχε εξομολογηθεί ο Χρίστος Κούγιας.

Πηγή: newsit.gr