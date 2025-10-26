Φοινικούντα: Έρχονται τέσσερις νέες διώξεις - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Αντιμέτωπες με νέες εξελίξεις βρίσκονται οι ανακριτικές Αρχές για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με την πιθανή έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης. Στο μεταξύ, παραλαμβάνονται τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση των τηλεφωνικών δεδομένων επτά κινητών τηλεφώνων.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου συνδέεται με την ανάλυση υλικού από δεκάδες κάμερες που καταγράφουν τις κινήσεις των υπόπτων. Παρά τα ευρήματα, λείπουν ακόμη κρίσιμα στοιχεία, όπως το σκούτερ διαφυγής, η θήκη κιθάρας που περιείχε την ξανθιά περούκα και το πακιστανικό κινητό ενός εκ των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι κινήσεις και οι τηλεφωνικές επαφές του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κώστα Τομαρά, ο οποίος κατείχε το 95% της επιχείρησης. Οι πληροφορίες υποδεικνύουν ότι υπήρχαν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας, ενώ οι υπόλοιποι ύποπτοι προέρχονται από το στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, καθώς και άτομα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εκτός Φοινικούντας.

Σύμφωνα με την Real, τέσσερα άτομα εμφανίζονται να έχουν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, ενώ οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και οι κινήσεις τους αποκαλύπτουν συμμετοχή στην υπόθεση. Το μοιραίο βράδυ καταγράφηκε αυξημένη κινητικότητα στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που καλύπτουν το κάμπινγκ.

Ο 33χρονος ανιψιός, που φέρεται να ήταν παρών στη δολοφονία, δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα πρώτα αρχεία του ΕΚΑΒ ή της ΕΛ.ΑΣ., ενώ το κινητό του εντοπίστηκε σε φίλο του στη Θεσσαλονίκη μέσω της φίλης του. Σύμφωνα με καταθέσεις, μετά το φονικό περπάτησε και κολύμπησε 62 χλμ. έως την Καλαμάτα, ενώ κάμερες τον κατέγραψαν αμέριμνο, καπνίζοντας και πίνοντας καφέ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Αθήνα.

Στην ημέρα της δολοφονίας καταγράφηκε επίσης ως συνοδός στο σκούτερ που φέρεται να οδηγούσε ο άλλος 22χρονος συλληφθείς, φορώντας λευκή βερμούδα, γαλάζιο πουκάμισο, μαύρο μπουφάν μηχανής και θήκη κιθάρας στην πλάτη.

Σημαντικό σημείο της έρευνας αποτελεί η διαφυγή από το κάμπινγκ, με την εμπλοκή πιθανού γυναικείου προσώπου που τον φυγάδευσε, του παρείχε ρούχα και χρήματα και τον μετέφερε στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Και οι δύο συλληφθέντες, που έχουν προφυλακιστεί στις φυλακές Ναυπλίου, ρίχνουν ο ένας τις ευθύνες στον άλλον, ενώ συνήθως συναντιούνται για καφέ στην Αθήνα, δύο ημέρες μετά το διπλό φονικό της ιδιοκτήτριας και της επιστάτης του κάμπινγκ.