ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι και νεκρούς... ανάσταινε το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων

Νεκρή γυναίκα από το 2015 είχε δηλωθεί ως εκμισθώτρια αγροτεμαχίων από το 2020 έως το 2024. Νεκρός ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων, από το 2021, φέρεται να… μίσθωνε τη γη του σε αγρότη από την Πέλλα, την τριετία 2022-2024.

Φούρναρης από το Κερατσίνι, χωρίς ακίνητη περιουσία δηλωμένη στο Κτηματολόγιο, έλαβε ενίσχυση ύψους 102.564 ευρώ για τις καταστροφές από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias». Καλλιεργητής βαμβακιού με μηδενικά έξοδα έλαβε σειρά από επιδοτήσεις και είχε έσοδα άνω των 657.000 ευρώ.

Τα παραπάνω είναι ένα μικρό «παράπλευρο» μέρος της έκνομης δραστηριότητας του μεγάλου κυκλώματος με τις παράνομες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κομπίνες κάνουν ξεκάθαρα τα τρωτά σημεία του συστήματος που επέτρεψαν τον παράνομο πλουτισμό προσώπων σε όλη την Ελλάδα. Επί δύο χρόνια ένας 60χρονος αγρότης από την Πέλλα εμφάνιζε να κατέχει αγροτεμάχια μισθωμένα από άνδρα, ο οποίος δεν βρίσκεται εν ζωή από το 2021. Ο 60χρονος δήλωσε τα επίμαχα αγροτεμάχια για τις ενισχύσεις, όμως στις δηλώσεις Ε9 δεν εμφανίζεται να κατέχει εκτάσεις στις εν λόγω περιοχές. Στις 4 Ιουνίου 2024 πιστώθηκε στον λογαριασμό του ποσό ύψους 387.024 ευρώ με αναφερόμενη αιτιολογία «OPEKEPE EGTE EKTAKTES AKATASCHETES».

Την ίδια και τις επόμενες ημέρες διαπιστώνεται αλληλουχία χρεώσεων και πιστώσεων του λογαριασμού, οι οποίες οδηγούν τελικά σε διατήρηση σχεδόν μηδενικού υπολοίπου. Μία 45χρονη με καταγωγή απ’ το Ρέθυμνο φαίνεται να μισθώνει αγροτεμάχια από το 2020 έως το 2025, τα οποία ανήκουν σε άνθρωπο που απεβίωσε το 2023, αλλά εκείνη συνέχισε να δηλώνει τα χωράφια του. Η ίδια φέρεται να έχει μισθώσει βοσκότοπο από την… Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου στη Μαντινεία Αρκαδίας, ενώ εκείνη κατοικεί και φέρεται να ασκεί δραστηριότητα στην Καλαμπάκα Τρικάλων. Για τα έτη 2023 και 2024 έλαβε ενίσχυση περίπου 30.000 ευρώ.

Αλλη γυναίκα από τα Γιαννιτσά, που δήλωνε διεύθυνση διαμονής το γραφείο του 54χρονου λογιστή που συνελήφθη, η οποία απεβίωσε στις 29 Δεκεμβρίου 2015, είχε δηλωθεί ως εκμισθώτρια σε αιτήσεις ενίσχυσης από το 2020 έως το 2024, για αγροτεμάχια σε Χίο, Λάρισα, Τσεπέλοβο Ιωαννίνων.

Μία 60χρονη από τα Γιαννιτσά με δραστηριότητα την… καλλιέργεια βαμβακιού από το 2011, φέρεται να έχει μισθώσει, μεταξύ άλλων, αγροτεμάχιο με ιδιοκτήτη άνδρα που δεν εμφανίζεται στο Κτηματολόγιο να κατέχει ή να κατείχε αγροτεμάχια, ενώ φαίνεται να έχει πεθάνει τον Ιούνιο του 2015. Μάλιστα η έναρξη μίσθωσης των ανύπαρκτων χωραφιών του νεκρού έχει δηλωθεί… 5 χρόνια μετά τον θάνατό του. Η 60χρονη έλαβε ενίσχυση 130.000 ευρώ.

Ο «αρτοποιός»

Ως αρτοποιός στην Αττική εργαζόταν τα τελευταία έξι χρόνια ένας 38χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος έλαβε ενίσχυση ύψους 102.564 ευρώ το 2024 ως στήριξη για τις καταστροφές από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias». Το ποσό αφορούσε τις επίμαχες μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις γύρω από τη λίμνη Κάρλα. Εκεί ο «αρτοποιός» φέρεται να δήλωνε αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 233.100 τ.μ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και δήλωνε αναδρομικά τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια χωρίς αναγραφή ισχυρού τίτλου ιδιοκτησίας, βάσει της εφαρμογής του Κτηματολογίου, δεν εμφανίζεται να κατέχει ακίνητη περιουσία. Ο 38χρονος, σύμφωνα με την εφαρμογή MyData, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 12-07-2025 έχει εκδώσει τιμολόγια εσόδων συνολικής καθαρής αξίας 345.890,65 ευρώ με λήπτες επιτηδευματίες με δηλωθείσες δραστηριότητες άλλων γεωργικών καλλιεργειών και δραστηριότητες μη συναφείς με τον αγροτικό τομέα. Παράλληλα, είχε καταχωρήσει έξοδα πολύ χαμηλότερης καθαρής αξίας (16.337,20 ευρώ) με αντισυμβαλλόμενους άλλους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα.

Μηδενικά έξοδα

Ενας άλλος κατηγορούμενος, καλλιεργητής βαμβακιού, επί δύο χρόνια, μέχρι και τον περασμένο Ιούλιο, εμφανίζει μηδενικά έξοδα, όμως τα έσοδα το ίδιο διάστημα έχουν καθαρή αξία που ξεπερνά τα 657.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, υπάρχει «ισχυρή ένδειξη μη πραγματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας». Το 2022 έλαβε ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικού ύψους 37.383,19 ευρώ.

Ο υπαρχηγός

Υποπτες κινήσεις χρηματικών ποσών προς τον «Γιαννιτσιώτη» καταγράφονται και στους τραπεζικούς λογαριασμούς του υπαρχηγού του κυκλώματος από την Κρήτη. Είναι ενδεικτικό ότι από τον Ιανουάριο του 2023 έως και τις 16 Ιουλίου, ο 36χρονος είχε πραγματοποιήσει μεταφορές συνολικά 20.000 ευρώ σε κατηγορούμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για ποσά τα οποία προέρχονται από πίστωση ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από την εταιρία στην οποία εργαζόταν, χωρίς όμως να πρόκειται για μισθοδοσία. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το σύνολο αυτών των ποσών καταλήγει στο τέλος σε λογαριασμούς του «Γιαννιτσιώτη». Στους λογαριασμούς του υπαρχηγού διαπιστώνονται 6 μεταφορές συνολικού ποσού 30.845 ευρώ, με αναφερόμενη αιτιολογία «ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ», χωρίς όμως να αφορούν τη μισθοδοσία του από το πιστοποιημένο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων στο οποίο εργαζόταν. Σε δικαστικά έγγραφα σημειώνεται για τα ποσά: «Δεν συμμετέχει στη διοίκηση της εν λόγω εταιρίας, ώστε να δικαιολογούνται οι ανωτέρω μεταφορές, ενώ από την εφαρμογή MyData δεν προκύπτει να έχουν καταχωρηθεί παραστατικά που σχετίζονται με αυτές». Την ίδια ώρα, από τις κινήσεις στους 3 λογαριασμούς του υπαρχηγού φαίνεται να υπάρχει μεγάλος αριθμός από 39 καταθέσεις μετρητών συνολικής αξίας 107.912,20 ευρώ.

Ο «εισπράκτορας»

Ανάμεσα στα άτομα που περιγράφονται στη δικογραφία, είναι και ένας 32χρονος καλλιεργητής βαμβακιού από τα Γιαννιτσά, ο οποίος εμφανιζόταν ως εκμισθωτής αγροτεμαχίων των οποίων δεν είχε την κυριότητα. Πρόκειται για άτομο που δεν έχει συλληφθεί, με την έρευνα να παραμένει σε εξέλιξη. Από την επισκόπηση των κινήσεων των τραπεζικών του λογαριασμών διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος λειτουργούσε ως μεσάζοντας-εισπράκτορας ποσών από φυσικά πρόσωπα που σκοπό είχαν την παράνομη λήψη ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις κινήσεις, ο «εισπράκτορας», αφού παρακρατούσε μέρος των πιστώσεων ως αμοιβή, τα μετέφερε σε λογαριασμούς του «Γιαννιτσιώτη». Το παρακρατούμενο ποσό ανερχόταν από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της πίστωσης από το φυσικό πρόσωπο. Μάλιστα, μεταξύ των προσώπων που μετέφεραν χρήματα σε λογαριασμό του ήταν και ο υπαρχηγός από την Κρήτη. Ο 32χρονος έλαβε ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2018 έως και 2022, συνολικού ύψους 52.210,54 ευρώ.

Η «πρώην» σύζυγος με την… μπουτίκ

Η 35χρονη «υπαρχηγός» φέρεται να ήταν επιτηδευματίας με κύρια δραστηριότητα λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού και ημερομηνία έναρξης επιχείρησης στις 6 Ιουλίου. Από την κίνηση των τραπεζικών της λογαριασμών από το 2023 διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνται συνεχείς μεταφορές ποσών από και προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς του «Γιαννιτσιώτη» συζύγου της. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν πιστώσεις συνολικού ποσού 80.286 ευρώ και χρεώσεις συνολικού ποσού 27.786 ευρώ.

Στους λογαριασμούς της πραγματοποιήθηκε πλήθος καταθέσεων μετρητών συνολικού ύψους 221.015 ευρώ, καθώς και συνολικές πιστώσεις ποσών από λογαριασμούς τρίτων 341.434,36 ευρώ. Μέρος αυτών των ποσών μεταφέρονται σε αυτούς του συζύγου της, αναμιγνύοντας ποσά που προέρχονται από την επαγγελματική δραστηριότητά της, ώστε να αποσυνδέονται από την παράνομη προέλευσή τους. Αυτά τα χρηματικά ποσά, που κατατέθηκαν ή πιστώθηκαν, στη συνέχεια αναλήφθηκαν, μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς τρίτων ή χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές εξόδων και αγορές.

Mercedes… χωρίς έσοδα

Μόλις τέσσερα παραστατικά εσόδων ως ασφαλιστικός πράκτορας είχε ένας 37χρονος κατηγορούμενος, που έλαβε σειρά από ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το ερευνώμενο χρονικό διάστημα, τα παραστατικά για την επιχειρηματική του δραστηριότητα είχαν συνολική καθαρή αξία 1.810,54 ευρώ, όμως την ίδια ώρα, ως αγρότης και κτηνοτρόφος έλαβε έσοδα 63.300 ευρώ από φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στο κύκλωμα. Συνολικά για τα έτη 2021 και 2022 του πιστώθηκαν ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 34.722,60 ευρώ. Εναν χρόνο αργότερα, το 2023, απέκτησε Mercedes SLK 200 KOMPRESSOR, μεγάλης αξίας.

Δύο έδειξαν τον «Γιαννιτσιώτη»

Η «πρώην» σύζυγος του φερόμενου αρχηγού, ο πατέρας του, ο υπαρχηγός από την Κρήτη και δύο ακόμη κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους. Ωστόσο δύο κατηγορούμενοι υπέδειξαν τον «Γιαννιτσιώτη» ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης. Ενας 38χρονος κατηγορούμενος βρίσκεται στη Ρουμανία ως… προπονητής ομάδας πετοσφαίρισης. Ενας 48χρονος βρίσκεται χρόνια στη Γερμανία, ένας 39χρονος στις ΗΠΑ, ένας 40χρονος βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, όπως και μία 26χρονη που τους τελευταίους δύο μήνες εργάζεται εκεί.

Οι «τρύπες» του συστήματος

Μεταξύ άλλων, τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων διαπίστωσαν ότι στο σύστημα υποβολής του Οργανισμού:

– Είχαν δηλωθεί ίδιοι Αριθμοί Ταυτότητας Ακινήτων από διαφορετικά άτομα το ίδιο έτος.

– Αγροτεμάχια που «κόπηκαν» το 2023, έλαβαν ενισχύσεις για φυσικές καταστροφές το επόμενο διάστημα.

– Δηλώθηκαν διαφορετικοί αριθμοί ζωικού κεφαλαίου στην Ενιαία Αίτηση Ενισχύσεων, σε σχέση με το Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου των Περιφερειών, χωρίς να γίνει κανένας έλεγχος.

– Δεν εφαρμόστηκε κατά τα έτη 2023 και 2024 η Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τη διαδικασία κατανομής των δημόσιων βοσκοτόπων.

Πηγή: newsbomb.gr