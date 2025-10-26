Άγνωστος Στρατιώτης: Καταγγελίες για προσπάθεια παρεμπόδισης εκδήλωσης για τα Τέμπη - «Μας είπαν να φύγουμε λόγω νόμου»

«Ο αυταρχισμός δεν θα περάσει» έγραψε στο Facebook ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Καταγγελίες για απόπειρα ακύρωσης εκδήλωσης μνήμης για τα θύματα των Τεμπών, στον χώρο του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τόσο ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, όσο και μέλος της ομάδας «Μέχρι Τέλους» περιγράφουν τις πιέσεις που δέχτηκαν από αστυνομικούς να απομακρυνθούν, επικαλούμενοι την πρόσφατη τροπολογία.

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο τις τελευταίες ημέρες, μετά την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, η οποία επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση του χώρου. Ο κ. Ηλιόπουλος χρησιμοποίησε την ανάρτησή του για να κατηγορήσει την κυβέρνηση για αυταρχισμό, ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος διάβασε τα ονόματα των 57 νεκρών.

«Μας είπαν να φύγουμε λόγω νόμου που βγήκε χθες βράδυ»

Η Λυδία, μέλος της ομάδας «Μέχρι Τέλους», περιέγραψε αναλυτικά την προσπάθεια απομάκρυνσής τους από τον χώρο:

«Μας ζητήθηκε να φύγουμε και αν θέλουμε να πάμε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Μας είπαν πως στον χώρο δεν επιτρέπεται να καθόμαστε, είναι χώρος μόνο για να δούμε το μνημείο και πως έχει βγει νόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ρωτήσαμε αν έχει βγει ΦΕΚ, μας είπε βγήκε χθες βράδυ.

Μετά από συζήτηση μας είπε "καθίστε και θα έρθουμε σε λίγο". Αυτό έγινε γύρω στις 21:30, ήμασταν εδώ περίπου 10 άτομα. Παίζαμε κιθάρα και τραγουδάγαμε. Ό,τι κάνουμε κάθε βράδυ».

Η Λυδία πρόσθεσε πως οι αστυνομικοί τους είπαν ότι «μπορεί να μας μαζέψουν, να μας πάρουν για προσαγωγή, αν δεν φύγουμε».

Η συνέχιση των δράσεων

Η ομάδα, η οποία βρίσκεται στο σημείο κάθε μέρα, είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις δράσεις μνήμης:

«Θα συνεχίσουμε κανονικά, δεν νομίζω να φύγουμε. Αν χρειαστεί να φύγουμε, ίσως πάμε στο δίπλα πεζοδρόμιο. Αλλά στην ώρα των ονομάτων θα ’μαστε εδώ πάντα. Κάθε βράδυ».

Τέλος, η ίδια τόνισε: «Εμείς τόσους μήνες καθαρίζουμε τον χώρο. δεν τον αφήνουμε να είναι βρώμικος... εμείς που είμαστε εδώ όμως οφείλουμε να καθαρίζουμε, είναι σαν το δεύτερο σπίτι μας».

Ηλιόπουλος: Ο αυταρχισμός δεν θα περάσει

Καταγγελία μέσω ανάρτησής του στο Facebook έκανε αργά το βράδυ του Σαββάτου και ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Όπως αναφέρει, η αστυνομία επιχείρησε να ακυρώσει εκδήλωση μνήμης για τα θύματα, χωρίς όμως να τα καταφέρει μια και όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε, το συγκεντρωμένο πλήθος διάβασε τα ονόματα των 57 νεκρών.

Στην ανάρτησή του έγραψε, μεταξύ άλλων, πως «ο αυταρχισμός δεν θα περάσει».

