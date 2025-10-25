Δεύτερη προφυλάκιση για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεύτερη προφυλάκιση αποφασίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας για το μεγάλο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίστηκε 53χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στο κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο. Μαζί της είχαν συλληφθεί και οι δύο κόρες της, οι οποίες απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους.

Σήμερα (25.10.2025) αναμένεται να απολογηθούν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Μέχρι στιγμής, έχουν προφυλακιστεί δύο άτομα, ενώ 19 κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι με σύμφωνη γνώμη του Έλληνα ευρωπαίου ανακριτή και της αρμόδιας εισαγγελέως αποφασίστηκε να κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο πρώτος κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο πρώτος κρατούμενος είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

