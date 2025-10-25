Πρώτη προφυλάκιση για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε πριν απο λίγο ένας εκ των κατηγορουμένων που απολογούνται σήμερα (25.10.2025) για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για την πρώτη προφυλάκιση σχετικά με την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με σύμφωνη γνώμη του Έλληνα ευρωπαίου ανακριτή και της αρμόδιας εισαγγελέως αποφασίστηκε να κριθεί προσωρινά κρατούμενος κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ενώ αναμένονται και οι απολογίες τριών ακόμα κατηγορουμένων.

Πηγή: newsit.gr