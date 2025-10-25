Ανάληψη ευθύνης για τα γκαζάκια στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Η «σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών για την υπεράσπιση της μνήμης του αναρχικού Κυριάκου Ξυμητήρη και της Παλαιστινιακής αντίστασης» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με γκαζάκια έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη λεωφόρο Συγγρού, στις 12 Οκτωβρίου.

Με το μήνυμα «Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη» καταγγέλλουν όσα εκτυλίσσονται γύρω από την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και κάνουν λόγο για «τεράστιο δίκτυο ληστείας του δημοσίου πλούτου μέσω του» Οργανισμού, το οποίο σύμφωνα με τους ίδιους «στήθηκε με κεντρική εντολή».

«Ουσιαστικά λοιπόν με τις επιδοτήσεις χρηματοδοτείται και μάλιστα με χρήματα και των ίδιων των φτωχών αγροτών το ξεκλήρισμα και η περαιτέρω φτωχοποίησή τους» σχολιάζουν.

Οι ίδιοι αφιερώνουν την επίθεση «στον Κυριάκο Ξυμητήρη» που πέθανε μετά την έκρηξη στους Αμπελόκηπους.

Πηγή: cnn.gr