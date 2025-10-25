Θάσος: Νέο περιστατικό με ΑμεΑ να ταξιδεύει στο γκαράζ ferry boat – «Είναι απάνθρωπο, επικίνδυνο και παράνομο»

Ένα ακόμη περιστατικό με άτομο ΑμΕΑ να αναγκάζεται να ταξιδέψει στο γκαράζ πλοίου, έρχεται να προστεθεί στη λίστα, μετά από εκείνο που είδε το φως της δημοσιότητας το καλοκαίρι.

Το νέο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 24.10.2025, στο πλοίο «Άγιος Ραφαήλ», που εκτελεί το δρομολόγιο Θάσος – Κεραμωτή, όταν το άτομο ΑμΕΑ που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, δεν μπορούσε να ανέβει στο κατάστρωμα που βρίσκεται και το σαλόνι του πλοίου, καθώς δεν υπήρχε ούτε ασανσέρ, ούτε κάποια ράμπα.

Έτσι αναγκάστηκε να παραμείνει για όλο το ταξίδι στο γκαράζ, ανάμεσα σε οχήματα και θόρυβο μηχανών, σε έναν χώρο προφανώς ακατάλληλο για επιβάτες.

Η παραμονή των επιβατών στο γκαράζ είναι πέρα από απάνθρωπη και επικίνδυνη. Η δικηγόρος Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, η οποία ήταν και αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, εξηγεί μιλώντας στο ThessPost.gr, ότι η παραμονή επιβατών στο συγκεκριμένο σημείο του ferry boat είναι κατά παράβαση του νόμου. «Είναι παράνομο» τονίζει και συμπληρώνει πως «δεν επιτρέπεται να παραμένουν οι επιβάτες στο γκαράζ, για λόγους ασφάλειας, καθώς μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Ωστόσο τα ΑμεΑ αναγκάζονται να μένουν εκεί, είτε μέσα στα αυτοκίνητα τους, είτε στη χειρότερη περίπτωση αν κάποιος δεν έχει όχημα να μείνει με το αναπηρικό αμαξίδιο εκτεθειμένος στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, καύσωνα ή βροχή».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλόγου παραπληγικών Μακεδονίας – Θράκης, Γιώργος Αυγουστίδης επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στην προσβασιμότητα των ατόμων με κινητική αναπηρία στα πλοία της ακτοπλοΐας. Όπως ανέφερε στο ThessPost.gr, παρότι «υπάρχει νομοθεσία για τις προσβάσιμες μεταφορές που προβλέπει ότι τα πλοία πρέπει να διαθέτουν όλες τις αναγκαίες προσβάσεις, δυστυχώς στην πράξη δεν εφαρμόζεται από τους πλοιοκτήτες».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι σε κάποια πλοία, όπως σε μερικά από όσα συνδέουν τη Θάσο με την Καβάλα ή την Κέρκυρα με την Ηγουμενίτσα, η πρόσβαση για άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. «Τα ΑμεΑ μένουν ανάμεσα στις θέσεις των αυτοκινήτων, γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για ασανσέρ, ώστε να μπορούν να ανέβουν στην αίθουσα των επιβατών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι ένας Γολγοθάς» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αυγουστίδης, προσθέτοντας ότι «η Πολιτεία θα πρέπει άμεσα να έρθει σε συνεννόηση με τους πλοιοκτήτες και να δουν πώς μπορεί να υπάρξει καθολική εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλα τα πλοία», ζητώντας παράλληλα να υπάρξουν πρόστιμα για όσους δεν τηρούν τις προβλέψεις της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα πλοία θα είναι πραγματικά προσβάσιμα σε όλους.

Ο πρόεδρος επεσήμανε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στα μικρά πλοία, αλλά εντοπίζεται και σε μεγαλύτερα. «Πολλά από αυτά διαθέτουν μόνο κυλιόμενες σκάλες ή σκάλες χωρίς ασανσέρ, γεγονός που καθιστά την πρόσβαση αδύνατη για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο ένα παιδί ΑμΕΑ ταξίδεψε στο γκαράζ, με τις εικόνες να σοκάρουν, καθώς και σε άλλο πλοίο της γραμμής από τη Θάσο για το ίδιο δρομολόγιο δεν υπήρχε πρόβλεψη για να ανέβει στο κατάστρωμα του φέρι μποτ άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο.

