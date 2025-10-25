Κυριάκος Μητσοτάκης - Επικήδειος για τον Διονύση Σαββόπουλο: Σε αποχαιρετώ με ένα μεγάλο ευχαριστώ

«Κατά καιρούς τραγούδησε για τον καθέναν μας», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικήδειό του για τον Διονύση Σαββόπουλο.

Είμαι εδώ ως φίλος, θαυμαστής του αλλά και από χρέος προς έναν μεγάλο άνθρωπο, πρόσθεσε.

Τα λόγια που προσωπικά θα ξεχώριζα είναι εκείνα που ο Διονύσης ταίριαξε στον «Άγγελο Εξάγγελο»: «Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, μα ακούγονταν ευχάριστα στα αυτιά μας», είπε ο πρωθυπουργός, αναφέροντας τους στίχους του Σαββόπουλου και σχολιάζοντας: «Μια απόδειξη πως η καλλιτεχνική ευαισθησία γίνεται πολύ πιο ισχυρή από κάθε πολιτική επιχειρηματολογία».

Ο Νιόνιος συμβάδισε με την πορεία της χώρας, έχοντας πάντα τη δική του άποψη για τα πράγματα, πάντοτε ανοιχτή και ποτέ πίσω από δόγματα, δεν δέχθηκε ποτέ δημόσιες θέσεις και αξιώματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τον κόσμο θα ζει ο Σαββόπουλος και στο εξής, ανήκοντας στους λίγους που ψυχαγωγούν και μας καθορίζουν. Αναδείχθηκε στον χρονογράφο του ελληνικού τραγουδιού επί μισό αιώνα, πρόσθεσε.

Ο επικήδειος λόγος του πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε λέγοντας: Δεν θα σε αποχαιρετήσω με ένα απλό αντίο, αλλά με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από αύριο δεν θα υπάρχεις μόνο μέσα από τα τραγούδια σου, αλλά κάθε φορά που ένας νέος θα πιάνει την κιθάρα για να γίνει μουσικός και κάθε φορά που θα πρέπει να γίνουμε αληθινοί. Αυτός ήταν και ο στόχος σου, και η παρακαταθήκη σου για την οποία θα νιώθουν υπερήφανοι, η αγαπημένη σου Άσπα, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου.

Πηγή; newsbomb.gr