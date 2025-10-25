Ηράκλειο: Νεογέννητο μετανάστριας παλεύει για τη ζωή του – Η μητέρα του έφτασε τη νύχτα στη Κρήτη με βάρκα

Όπως δημοσίευσε το patris.gr, η γυναίκα διασώθηκε μαζί με δεκάδες άλλους ανθρώπους ανοιχτά της Ιεράπετρας, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε από τις αρχές. Κατά την άφιξή της στο νησί, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου, εξαντλημένη και σοκαρισμένη από την πολυήμερη ταλαιπωρία, γέννησε πρόωρα το παιδί της.
Η 32χρονη μητέρα νοσηλεύεται επίσης στο Βενιζέλειο, στη Μαιευτική Κλινική, όπου δέχεται φροντίδα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά και τους δύο, καθώς η κατάσταση του νεογνού παραμένει σοβαρή, αλλά σταθερή.
Πηγή: zougla.gr