Ηράκλειο: Νεογέννητο μετανάστριας παλεύει για τη ζωή του – Η μητέρα του έφτασε τη νύχτα στη Κρήτη με βάρκα

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου το πρόωρο κοριτσάκι που έφερε στον κόσμο μια 32χρονη μετανάστρια, ύστερα από ένα ταξίδι ζωής και θανάτου στη θάλασσα νότια της Κρήτης.

Όπως δημοσίευσε το patris.gr, η γυναίκα διασώθηκε μαζί με δεκάδες άλλους ανθρώπους ανοιχτά της Ιεράπετρας, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε από τις αρχές. Κατά την άφιξή της στο νησί, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου, εξαντλημένη και σοκαρισμένη από την πολυήμερη ταλαιπωρία, γέννησε πρόωρα το παιδί της.

Η 32χρονη μητέρα νοσηλεύεται επίσης στο Βενιζέλειο, στη Μαιευτική Κλινική, όπου δέχεται φροντίδα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά και τους δύο, καθώς η κατάσταση του νεογνού παραμένει σοβαρή, αλλά σταθερή.

Πηγή: zougla.gr