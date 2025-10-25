Η τούρτα - έκπληξη του Σάκη Ρουβά στη Νατάσσα Θεοδωρίδου για τα γενέθλιά της (vid)

Με μία τούρτα έκπληξη επί σκηνής, ο Σάκης Ρουβάς ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στη Νατάσσα Θεοδωρίδου, στην βραδιά της πρεμιέρα τους σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, ξεκίνησαν οι εμφανίσεις της Νατάσσας Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά στο οι δύο τραγουδιστές ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας. Για τη Νατάσα Θεοδωρίδου ωστόσο, η συγκεκριμένη ημέρα ήταν ξεχωριστή, καθώς παράλληλα γιόρτασε τα γενέθλιά της.

Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυκλοφόρησε η έκπληξη που έκανε ο Σάκης Ρουβάς στη συνάδελφό του, όταν την αιφνιδίασε, τραγουδώντάς της, ενώ κρατούσε μια κόκκινη τούρτα. Η καλλιτέχνιδα φάνηκε να απολαμβάνει την κίνηση του συναδέλφου της, αλλά και το χειροκρότημα του κοινού, λέγοντας «ευχαριστώ πάρα πολύ».

Πηγή: newsbomb.gr