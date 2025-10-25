Πούτιν: Ιστορικό γεγονός το Σύμφωνο του ΟΗΕ κατά του Κυβερνοεγκλήματος

Η υπογραφή του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών κατά του Κυβερνοεγκλήματος είναι ένα ιστορικό γεγονός που κατέστη δυνατό χάρη στην υποστήριξη της πλειοψηφίας των χωρών στην πρωτοβουλία που προώθησε η Ρωσία, σημείωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε χαιρετισμό του προς τους συμμετέχοντες στην τελετή υπογραφής.



«Αυτό το πραγματικά ιστορικό γεγονός (η υπογραφή του Συμφώνου κατά του Κυβερνοεγκλήματος) κατέστη δυνατό χάρη στην υποστήριξη της πλειοψηφίας των χωρών στην πρωτοβουλία που πρότεινε η Ρωσία το 2019 για την ανάπτυξη μιας καθολικής διεθνούς συνθήκης για την καταπολέμηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για εγκληματικούς σκοπούς», δήλωσε ο Πούτιν, του οποίου ο χαιρετισμός διαβάστηκε στο Ανόι από τον Ρώσο Γενικό Εισαγγελέα Αλεξάντερ Γκούτσαν.



Στην επιστολή του, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι, παρά την δύσκολη διεθνή κατάσταση, οι διπλωμάτες και οι αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου από τα κράτη - μέλη του ΟΗΕ κατάφεραν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να προετοιμάσουν και να συμφωνήσουν «το σχέδιο αυτού του κρίσιμου εγγράφου».



Σημειώνεται πως σήμερα υπογράφηκε στο Ανόι το Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Η σύμβαση αυτή εκπονήθηκε από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσίας, υπό τον συντονισμό του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, και υιοθετήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη τον Δεκέμβριο του 2024. Το έγγραφο έχει ήδη υπογραφεί από 65 χώρες.

