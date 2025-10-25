ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε τις κατηγορίες σε βάρος του λογιστή

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε σε αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του λογιστή που έχει συλληφθεί για τη συμμετοχή του στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που προέκυψαν από την κατ’ οίκον έρευνα κρίθηκαν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά, οδηγώντας τις αρχές στην απόφαση να αποδώσουν στον κατηγορούμενο βαρύτερες κατηγορίες. Πλέον, ο λογιστής ελέγχεται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

Κατά την απολογία του, ο συλληφθείς αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο σπίτι του, μεταξύ των οποίων ρολόγια υψηλής αξίας, πολυτελείς τσάντες επώνυμων οίκων και αποδεικτικά πολυδάπανων ταξιδιών στο εξωτερικό.

Οι Αρχές θα ζητήσουν να αιτιολογήσει την προέλευση των χρημάτων και τον τρόπο απόκτησης των συγκεκριμένων ειδών, καθώς θεωρούνται ενδεικτικά παράνομου πλουτισμού.

Πηγή: newsbomb.gr