Live μετάδοση από Μητρόπολη: Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο, στις 13:00 η κηδεία

Ολοκληρώθηκε το λαϊκό προσκήνυμα - Χειροκροτήματα κατά τη μεταφορά της σορού στη Μητρόπολη

-Στη Μητρόπολη μεταφέρεται η σορός του Διονύση Σαββόπουλου. Κόσμος χειροκροτά κατά τη μεταφορά.

- Πίσω από το φέρετρο βρισκόταν η οικογένεια του τραγουδοποιού.

- Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για το «τελευταίο αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο

- Στις 13:00 η κηδεία και ακολουθεί η ταφή στο Α' Νεκροταφείο

-Επικηδείους θα εκφωνήσουν Κυριάκος Μητσοτάκης, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Δήμητρα Γαλάνη, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Γιώργος Σκαμπαρδώνης και ο προσωπικός του γιατρός.

-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

