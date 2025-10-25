MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Live μετάδοση από Μητρόπολη: Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο, στις 13:00 η κηδεία

0
Ολοκληρώθηκε το λαϊκό προσκήνυμα - Χειροκροτήματα κατά τη μεταφορά της σορού στη Μητρόπολη

-Στη Μητρόπολη μεταφέρεται η σορός του Διονύση Σαββόπουλου. Κόσμος χειροκροτά κατά τη μεταφορά. 
- Πίσω από το φέρετρο βρισκόταν η οικογένεια του τραγουδοποιού. 
- Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για το «τελευταίο αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο 
- Στις 13:00 η κηδεία και ακολουθεί η ταφή στο Α' Νεκροταφείο
-Επικηδείους θα εκφωνήσουν Κυριάκος Μητσοτάκης, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Δήμητρα Γαλάνη, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Γιώργος Σκαμπαρδώνης και ο προσωπικός του γιατρός.
-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Πηγή: protothema.gr
Live μετάδοση από Μητρόπολη: Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο, στις 13:00 η κηδεία