-Στη Μητρόπολη μεταφέρεται η σορός του Διονύση Σαββόπουλου. Κόσμος χειροκροτά κατά τη μεταφορά.
- Πίσω από το φέρετρο βρισκόταν η οικογένεια του τραγουδοποιού.
- Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για το «τελευταίο αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο
- Στις 13:00 η κηδεία και ακολουθεί η ταφή στο Α' Νεκροταφείο
-Επικηδείους θα εκφωνήσουν Κυριάκος Μητσοτάκης, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Δήμητρα Γαλάνη, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Γιώργος Σκαμπαρδώνης και ο προσωπικός του γιατρός.
-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας
Live μετάδοση από Μητρόπολη: Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο, στις 13:00 η κηδεία