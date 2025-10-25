Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς στερεύει το ελληνικό γάλα

Η εκτός ελέγχου εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα μας τους τελευταίους 14 περίπου μήνες, προκαλεί πέρα από τεράστια προβλήματα βιοπορισμού στους κτηνοτρόφους και ζητήματα επάρκειας στο γάλα που φτάνει στις ελληνικές βιομηχανίες, με αποτέλεσμα, ήδη να προκαλούνται κωλύματα στην παραγωγή της φέτας, ενός εκ των κορυφαίων εξαγώγιμων προϊόντων.

Καθώς στο μέτωπο του εμβολιασμού δεν αναμένεται να βγει σύντομα «λευκός καπνός», αφού δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο εμβόλιο από την Κομισιόν, η λύση που έχει προκρίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι η θανάτωση των προσβεβλημένων με τη ζωονόσο αιγοπροβάτων, που πλέον έχουν ξεπεράσει τις 350.000. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν εμβόλιο προκειμένου να μην χάνουν το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά πολλές χώρες της ΕΕ έχουν ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο στην Ελλάδα πως δεν θα αγοράσουν φέτα, αν τα ζώα εμβολιαστούν.

Από πλευράς του, ο Συνδέσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), με πολλαπλές παρεμβάσεις έχει καταστήσει σαφές το τελευταίο διάστημα, ότι υπάρχουν ευθύνες τόσο από πλευράς υπουργείου, όσο και από πλευράς κτηνοτρόφων, για τη ραγδαία εξάπλωση της ευλογίας, που φέρνει πλέον την ελληνική γαλακτοβιομηχανία σε οριακό σημείο.

Σε δήλωσή του στο newmoney.gr, o Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, σημειώνει ότι «πάνω από 350.000 ζώα έχουν σφαγιαστεί με άτακτο τρόπο, χωρίς ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας και επιτήρησης. Αυτό έχει ως συνέπεια την μείωση της Α’ ύλης μέχρι στιγμής κατά 5% και αν η ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση συνεχιστεί, η έλλειψη του γάλακτος θα φτάσει σε πολύ τραγικά επίπεδα. Ήδη σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου η ευλογιά διαδίδεται σχεδόν εκθετικά, οι ελλείψεις είναι σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στην παραγωγή της φέτας και επομένως στην ανταπόκριση των αναγκών της αγοράς», αναφέρει ο κ. Αποστολόπουλος.

Δεδομένη η άνοδος των τιμών για γάλα και φέτα – Από τι θα καθοριστεί το ποσοστό

Όπως προσθέτει ο Πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ, «αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η φέτα είναι πια κυρίως εξαγώγιμο προϊόν (το 65% της παραγωγής εξάγεται) η έλλειψη της θα γίνει αισθητή και με δεδομένη τη ζήτηση η οποία στο εξωτερικό κινείται με διψήφιους ρυθμούς, οι τιμές θα επηρεασθούν οπωσδήποτε». Ωστόσο διευκρινίζει, ότι το ποσοστό δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί γιατί εξαρτάται:

1) από το αν θα συνεχίσει η εξάπλωση της ζωονόσου με αυτούς τους ρυθμούς,

2) από το που θα δοθεί προτεραιότητα στην παραγόμενες ποσότητες (μάλλον στην εξαγωγές) και

3) με ποιους ρυθμούς θα γίνει η ανασύσταση των κοπαδιών που σφαγιάσθηκαν. Θεωρητικά θέλει πάνω από ένα έτος, αν η αντικατάσταση ξεκινούσε σήμερα.

Αυστηρούς ελέγχους, κυρώσεις και άμεσες αποζημιώσεις ζητάει ο ΣΕΒΓΑΠ

Όπως υπενθυμίζει ο κ. Αποστολόπουλος, ο Σύνδεσμος έχει τονίσει εδώ και πολύ καιρό ότι τα μέτρα περιορισμού της νόσου έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί από την πρώτη στιγμή, όπου οι επιπτώσεις θα ήταν εξαιρετικά μικρότερες, καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους (πιο εντοπισμένα, με λιγότερο ελεγκτικό προσωπικό, πολύ λιγότερα κονδύλια) πολύ πιο εύκολη και αποτελεσματική. Σήμερα, αν δεν είναι αργά, χρειάζεται στην κυριολεξία όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να συμβάλουν από την πλευρά τους, έτσι ώστε να μην αφήσουν την παραμικρή μετακίνηση του κινδύνου (του ιού) με αυστηρότατες πρακτικές βιοασφάλειας, όπου όποιος αποκλίνει στο παραμικρό θα έχει δυσβάσταχτες κυρώσεις.

Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει οι αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους να είναι άμεσες λόγω της τραγικής οικονομικής κατάστασης, που περιέρχονται την επόμενη μέρα της σφαγής όλων των ζώων τους. Το αντίθετο, δίνει το μήνυμα στους υπόλοιπους κτηνοτρόφους να κρύβουν περιστατικά μολύνσεων με τον φόβο να μην υποστούν και αυτοί τα ίδια και περιέλθουν σε τραγική οικονομική ένδεια.

Όσον αφορά τον εμβολιασμό, το ζήτημα είναι καθαρά επιστημονικό. Αν και η επίσημη ακαδημαϊκή κοινότητα έχει πάρει θέση, για τα ανυπέρβλητα δυστυχώς προβλήματα που θα δημιουργήσει ένας εμβολιασμός, είναι απολύτως απαραίτητο να δοθούν επίσημες απαντήσεις και να γίνουν σεβαστές απ’ όλους όσον αφορά:

1) την ύπαρξη και διάθεση καταλλήλων εμβολίων και στον αριθμό που απαιτούνται 2) την αποτελεσματικότητά τους δηλαδή το επίπεδο ανοσίας που παρέχουν,

2) Τους κινδύνους η τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργήσουν

3) τον βαθμό συγκάλυψης των νοσούντων ζώων

4) τον κίνδυνο περεταίρω διάδοσης της νόσου

5) τη δημιουργία τυχόν μεταλλάξεων του ιού,

6) την απώλεια του «καθεστώτος απαλλαγής» που απαιτούν οι τρίτες χώρες για την εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, &

7) το πως οι αυστηροί όροι και τα μέτρα βιοασφάλειας που επίσης απαιτούνται να τηρηθούν αυστηρά και μετά τους εμβολιασμούς, θα μπορέσουν να τηρηθούν όταν δεν έχει γίνει αυτό δυνατό εδώ και πάνω από 14 μήνες», καταλήγει ο κ. Αποστολόπουλος.

Βαριά πληγή για τη Θεσσαλία

Ενδεικτικά στη Θεσσαλία, όπου ο Τύρναβος και η Ελασσόνα έχουν μερίδιο περίπου 30% στην συνολική παραγωγή φέτας, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που αφορούν τον Αύγουστο (μη γαλακτική περίοδος), οι ποσότητες συμβατικού πρόβειου γάλακτος που παραδόθηκαν υποχώρησαν σε 5.901 τόνους από 6.211 τόνους, μείωση περίπου 5%, ενώ η κατάσταση αναμένεται σαφώς επιδεινωμένη στα στοιχεία που θα βγουν για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο δεδομένου ότι μιλάμε για την Περιφέρεια, με τα περισσότερα κρούσματα, αλλά και τις περισσότερες θανατώσεις αιγοπροβάτων.

Δεδομένου ότι τα αιγοπρόβατα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κτηνοτροφίας, οι κτηνοτρόφοι επιμένουν στη λύση του εμβολιασμού, αφού όπως λένε αν συνεχιστούν με αυτούς τους ρυθμούς οι θανατώσεις ζώων σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν ούτε ζώα, ούτε γάλα, αλλά ούτε και φέτα για εξαγωγές.

Προβλέψεις για μείωση 20% στις ποσότητες γάλακτος από τον ΣΕΚ

Με δήλωση του στο newmoney.gr, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Δημήτρης Μόσχος, προβλέπει πως την επόμενη χρονιά «λόγω των ζώων, που έχουν θανατωθεί, θα ξεπεράσουμε τη μείωση του 20% στο γάλα. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα θέμα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ και τις φετινές ποσότητες γάλακτος», αναφέρει, οι οποίες είναι σύμφωνα με τον Σύνδεσμο «παράλογες». Σύμφωνα με τον κ. Μόσχο, υπάρχει είτε νοθεία, είτε ”ελληνοποιήσεις” του γάλακτος.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι παραγωγοί είναι πάρα πολύ καιρό απλήρωτοι και πώς οι βιομηχανίες κλείνουν από νωρίς το γάλα για να πάρουν τις ποσότητες (δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποθηκευτεί για καιρό), «με μόνο δέλεαρ ότι δίνεται προκαταβολή για να πάρουμε οι κτηνοτρόφοι κάποιες ζωοτροφές».

