Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός – Ποια τραγούδια θα ακουστούν, ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειο

Με οδύνη αλλά και νοσταλγία για την εποχή που «έντυσε» με τα τραγούδια του, η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα, Σάββατο, τον Διονύση Σαββόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, που έφυγε αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος «έφυγε» το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 81 ετών. Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν ανακοπή καρδιάς, ενώ είχε νοσηλευτεί τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας.

Η κηδεία του θα γίνει με δημόσια δαπάνη από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών ενώ η σορός του μεγάλου δημιουργού έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τις 12.00 στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης.

Aπό τις 07.00 θα απαγορεύεται η προσωρινή στάση και η στάθμευση στην οδό Μητροπόλεως, ενώ η Τροχαία έχει ανακοινώσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πιο αναλυτικά, ισχύει ήδη από τις 06:00 απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

-Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

-Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

-Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

-Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Το πρόγραμμα του τελετουργικού

Οι πόρτες της Μητρόπολης θα παραμείνουν κλειστές μέχρι τις 12.00. Τη σορό θα αποχαιρετήσει μόνη της οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου και στη συνέχεια -γύρω στις 12.30 θα εισέλθουν στον ναό, περίπου 150 καλλιτέχνες για να του απευθύνουν το ύστατο «χαίρε».

Τη διαχείριση του τελετουργικό έχει αναλάβει η Περιφέρεια και η οικογένεια. Από τις 12.40 θα αρχίσει η προσέλευση πολιτικών και άλλων επισήμων ενώ στις 13.00 θα ξεκινήσει η νεκρώσιμος ακολουθία.

Θα εκφωνηθούν έξι επικήδειοι για 5′ έκαστος, από τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τον συγγραφέα Γιώργο Σκαμπαρδώνη, τον εικαστικό Αλέξη Κιριτσόπουλο, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία υπήρξε στενή φίλη του Σαββόπουλου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην πλατεία της Μητρόπολης η μπάντα του Ναυτικού θα παίξει κάποια τραγούδια του μεγάλου δημιουργού σε χώρο που θα έχει οριοθετηθεί ενώ κατά την έξοδο, περίπου στις 14.20, τη σορό θα ακολουθήσουν δύο αυτοκίνητα με την οικογένεια ενώ οι καλλιτέχνες και ο κόσμος που επιθυμεί θα ακολουθήσουν πεζή μέχρι το Α Νεκροταφείο.

Η Τροχαία θα διευθετήσει το κλείσιμο των δρόμων. Η άφιξη της σορού στο Α Νεκροταφείο υπολογίζεται γύρω στις 15.20 όπου η Φιλαρμονική του δήμου Αθηναίων θα την υποδεχτεί μουσικά σε συμφωνία με την οικογένεια για το μουσικό κομμάτι – πιθανότατα τη Συννεφούλα και το Λαύριο.

Κατά την ταφή, η χορωδία της ΕΡΤ θα παίξει επίσης αγαπημένα κομμάτια ενώ οι καλλιτέχνες θα τραγουδούν όλοι μαζί. Στην αποχώρηση, η Φιλαρμονική του δήμου θα παίξει το «Ας κρατήσουν οι χοροί».

