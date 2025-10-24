Καρέ-καρέ η δράση του «μαϊμού» υδραυλικού που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα

Στη σύλληψη ενός 59χρονου προχώρησαν αστυνομικοί ο οποίος παρουσιαζόταν ως υδραυλικός ή ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας προκειμένου να εξαπατήσει τα θύματά του και να τα κλέψει.

