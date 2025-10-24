Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Καρέ-καρέ η δράση του «μαϊμού» υδραυλικού που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα 24-10-2025 22:10 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στη σύλληψη ενός 59χρονου προχώρησαν αστυνομικοί ο οποίος παρουσιαζόταν ως υδραυλικός ή ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας προκειμένου να εξαπατήσει τα θύματά του και να τα κλέψει. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Ο τελευταίος κύκλος του «50-50» που δεν είδαμε ποτέ: Ο ηθοποιός που θα έπαιζε τον νέο κολλητό Φιλιππίδη, Χαϊκάλη και Μπουλά dailymedia.gr Ομάδα εθισμένη να κλείνει στόματα menshouse.gr Η μάχη για τα δικαιώματα: Σε ποιο κανάλι θα δούμε τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 dailymedia.gr Βρες την πρωτεύουσα του νομού: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που κερδίζεις δωροεπιταγή 100€; menshouse.gr Πριν τις μεταγραφές: Η αλλαγή στην 11άδα που θα δούμε με Μπενίτεθ menshouse.gr Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων: Το πολεμικό σοκ από τη Ρωσία που περιμένει το προσεχές διάστημα instanews.gr Μπορεί να βρει ο Μπενίτεθ γιατρειά για αυτή την «αρρώστια» του Παναθηναϊκού; menshouse.gr Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μόνο ντροπή γι’ αυτό που έκαναν στην Παρασκευή Τυχεροπούλου instanews.gr Καρέ-καρέ η δράση του «μαϊμού» υδραυλικού που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα SHARE