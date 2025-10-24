Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται η απόφαση για τη διενέργεια της ψυχιατρικής εξέτασης.

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 18χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της μητέρας στα Τρίκαλα καθώς κρίθηκε προφυλακιστέος.

Όπως μεταδίδει το trikalaola.gr, ο νεαρός απολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών για τα γεγονότα που σημειώθηκαν στο οικογενειακό τους σπίτι την περασμένη Τρίτη.

Μετά την απολογία, οι συνήγοροι του, Νικόλαος Κ. Μίστρας και Νικόλαος Αθ. Αλεξίου, ζήτησαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Όπως τόνισαν, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες και αιτίες της τραγωδίας.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται η απόφαση για τη διενέργεια της ψυχιατρικής εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ότι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν στραγγαλισμό της άτυχης γυναίκας.

Μάλιστα, το γεγονός ότι βρέθηκε αίμα στα αυτιά και στα μάτια της 54χρονης δείχνουν την δύναμη που ασκήθηκε από τον 18χρονο, ο οποίος κράτησε σφιχτά την πετσέτα στο λαιμό της για αρκετά λεπτά πριν καταλήξει. Ο θάνατός της φέρεται να επήλθε λίγη ώρα πριν τηλεφωνήσει στις Αρχές ο 18χρονος, λέγοντας «σκότωσα τη μητέρα μου, ελάτε».

