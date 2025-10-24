Ηλεία: Αμοιβή 1.500 ευρώ για να βρεθεί ο δράστης που κακοποίησε σεξουαλικά τον σκύλο

Φιλόζωοι έχουν επικηρύξει τον δράστη για να συλληφθεί και να λογοδοτήσει - Βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του ζώου.

Το διαταραγμένο και άρρωστο άτομο που βασάνισε και κακοποίησε σεξουαλικά έναν αρσενικό σκυλάκο στην Ηλεία αναζητούν οι Αρχές, αλλά και φιλόζωοι, που μάλιστα έχουν επικηρύξει τον δράστη.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος προσφέρει αμοιβή 1.500 ευρώ σε όποιον δώσει πληροφορίες και βοηθήσει την αστυνομία να φτάσει στα ίχνη του τέρατος που υπέβαλε σε τέτοια βασανιστήρια το ζώο.

Ο σκύλος βρέθηκε να περπατά με πολλή δυσκολία στην Εθνική Οδό Πύργου - Κυπαρισσίας. Τα πίσω του πόδια ήταν γεμάτα αίματα που προέρχονταν από τον πρωκτό του, με την εικόνα να είναι σοκαριστική για όσους την αντίκρισαν από κοντά.

Το ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνιατρείο και του έγιναν 8 ράμματα, κάποια εκ των οποίων και μέσα στον πρωκτό. Η νεότερη εξέλιξη είναι ότι ο ιδιοκτήτης του σκύλου, που δεν είχε φροντίσει να του βάλει τσιπάκι ώστε να βρεθεί αμέσως, επισκέφθηκε χθες το κτηνιατρείο λέγοντας ότι το ζώο το έσκασε από το κτήμα του χωρίς να το αντιληφθεί κανείς.

Στην ανακοίνωσή της, η Φιλοζωική Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι η κακοποίηση ενός ζώου θεωρείται κακούργημα και τιμωρείται με ποινή κάθειρξης 10 χρόνων αλλά και χρηματική ποινή από 25.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Το δε διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται έως 50.000 ευρώ.

Αυτό που έχει εξίσου μεγάλη σημασία είναι όσοι βλέπουν ζώα να κακοποιούνται, με οποιονδήποτε τρόπο, να μη σιωπούν. Να βρίσκουν το θάρρος να βγουν μπροστά ώστε να λυτρώσουν ψυχές που ταλαιπωρούνται και να γίνουν η αιτία οι δράστες να λογοδοτούν και να τιμωρούνται.

