Πώς αναγνωρίζεις ένα ποτό - μπόμπα: «350 ανήλικοι στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής από αλκοόλ»

Μπορεί να μην είναι ακόμη βέβαιο αν ο θάνατος της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι σχετίζεται με το αλκοόλ, ωστόσο εκείνο το βράδυ έγιναν τέσσερις συνολικά κλήσεις στο ΕΚΑΒ από ανθρώπους που είχαν βγει να διασκεδάσουν.

Τους τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές μπορούν να διακρίνουν αν ένα ποτό είναι καθαρό ή όχι, παρουσίασε ο χημικός Γιώργος Δράκος στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Newsroom». Όπως είπε, είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε σε συνθήκες μπαρ ή νυχτερινής διασκέδασης. Στο εργαστήριο ετοίμασαν δύο μπουκάλια, το ένα με καθαρό ποτό και το άλλο με νοθευμένο. Το νοθευμένο είναι πιο θολό και περιέχει κακής ποιότητας αιθυλική αλκοόλη.

Υπάρχει άλλη μια δικλείδα ασφαλείας, όπως είπε: Αν κουνήσουμε τα μπουκάλια θα δούμε ότι στο καθαρό ποτό δεν έχουμε συσσώρευση φυσαλίδων, ενώ στο νοθευμένο μένει ο αφρός πάνω. Ανάλογα με τον βαθμό νόθευσης παραμένει περισσότερη ώρα ο αφρός.

«Επίσης κάποιοι γυρνάνε το μπουκάλι ανάποδα για να δουν αν έχει μείνει κάποιο ίζημα, κάποια κατακάθια, τα οποία φανερώνουν ποτά μπόμπα. Αν περισσεύει δηλαδή κάτω κάποια σκόνη, κάποια κομματάκια, είναι μια σοβαρή ένδειξη», είπε στη συνέχεια.

Υπάρχουν ακόμη διαφορές στη γεύση και στην όσφρηση, ειδικά αν πίνουμε συχνά το συγκεκριμένο ποτό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανάλογα με τον βαθμό που το ποτό έχει νοθευτεί και με τις ουσίες που έχουν μπει σε αυτό, «μπορεί να στείλει έναν άνθρωπο μέχρι και τον θάνατο. Πέρα από τις ζαλάδες, τα προβλήματα στο πεπτικό, τη μόνιμη τύφλωση, μπορεί να οδηγήσει και στον θάνατο».

Πάνω από 24.000 έλεγχοι σε νυχτερινά μαγαζιά σε τρεις μήνες

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μόνο το τελευταίο τρίμηνο οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει 24.000 ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα ανά την επικράτεια για να διαπιστώσουν αν εφαρμόζεται το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο. Είπε ακόμη ότι έχουν σχηματιστεί περισσότερες από 140 δικογραφίες και αυτόφωρα ειδικά για περιπτώσεις μέθης ανηλίκων που πήγαν σε νοσοκομείο.

«Επειδή δεν γίνεται να υπάρχει και ένας αστυνομικός έξω από κάθε τέτοιο υγειονομικό κατάστημα, είναι υποχρέωση του κάθε ιδιοκτήτη να ζητά ταυτότητα, ώστε να ξέρει αν πρόκειται για ενήλικο ή ανήλικο άτομο, και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά», πρόσθεσε η κ. Δημογλίδου, η οποία υπενθύμισε ότι η απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους αφορά και τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, είπε πως «μόνο τον τελευταίο χρόνο στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής έχουν νοσηλευτεί 350 παιδιά. Σε όλη την Ελλάδα πρέπει να ξεπερνούν τα χίλια».

Ο ίδιος κατήγγειλε ακόμη ότι μαγαζιά στο Γκάζι πετάνε έξω μεθυσμένους ανήλικους για να αποφύγουν τη δυσφήμιση και για να μην κλείσουν.

Πηγή: newsbeast.gr