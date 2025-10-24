Αμοιβή 1.500 ευρώ για να βρεθεί το τέρας που κακοποίησε τον σκύλο στην Ηλεία

Αμοιβή 1.500 ευρώ προσφέρει η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος σε όποιον δώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον άνθρωπο που βασάνισε και κακοποίησε σεξουαλικά τον αρσενικό σκύλο στην Ηλεία.

Από τη στιγμή που εθελοντές βρήκαν τον σκύλο να περπατά στην Ηλεία στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, μετά βίας και γεμάτος αίματα στα πίσω του πόδια και στον πρωκτό του, μνήμες από την φρικιαστική υπόθεση του Όλιβερ στην Αράχωβα ξύπνησαν και αναστάτωσαν όλη την Ελλάδα. Έτσι μέλη της Φιλοζωικής ζητούν πληροφορίες ώστε να συλληφθεί ο δράστης της σεξουαλικής κακοποίησης για να την γλιτώσουν τα αθώα σκυλιά της περιοχής.

Το συγκεκριμένο σκυλάκι, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κτηνιατρείο της περιοχής όπου και έκανε 8 ράμματα, πολλά μέσα στον πρωκτό του.

Πληροφορίες του patrisnews.com αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης του σκύλου -δεν του είχε βάλει τσιπάκι-, εμφανίστηκε στο κτηνιατρείο όπου νοσηλεύεται και δήλωσε πως το έσκασε από το κτήμα τους χωρίς να το αντιληφθούν. Από εκείνη την στιγμή και έπειτα ανέφερε πως έπεσε θύμα άγριας σεξουαλικής κακοποίησης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Φιλοζωικής για το σοκαριστικό περιστατικό, η κακοποίηση ενός ζώου θεωρείται κακούργημα και τιμωρείται με ποινή κάθειρξης 10 χρόνων αλλά και χρηματική ποινή από 25.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Τι διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται έως 50.000 ευρώ.

