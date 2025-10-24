Οι τελευταίες στιγμές της 16χρονης έξω από το κλαμπ στο Γκάζι – Μέθη και ουσίες προκαλούν πνευμονικό οίδημα (vid)

Παραμένει το θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής (19.10.2025). Σοκάρουν τα τελευταία λόγια της άτυχης κοπέλας.

Η 16χρονη μαζί με την παρέα της πριν μπουν στο κλαμπ στο Γκάζι είχαν πιει ένα μπουκάλι βότκα που είχαν προμηθευτεί από ψιλικατζίδικο. Στην συνέχεια αποφάσισαν να συνεχίσουν στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο μπήκε συνοδεία ενήλικων φίλων της. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε κατανάλωση αλκοόλ και λίγη ώρα αργότερα η 16χρονη ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε από το κλαμπ και κατέρρευσε. Ως επίσημη αιτία θανάτου της 16χρονης καταγράφηκε το πνευμονικό οίδημα.

«Πνευμονικό οίδημα μπορούμε να έχουμε από μέθη, ουσίες ή και τα δύο μαζί. Ο θάνατος είναι ακαριαίος», εξήγησε η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ Ματίνα Παγώνη στο Mega.

Η νεαρή κοπέλα είχε φύσημα στην καρδιά και οι γονείς της της είχαν συστήσει ιδιαίτερη προσοχή. Παρόλα αυτά, «πόλεμος» έχει ξεσπάσει μεταξύ της ΕΛ.ΑΣ. και του υπ. Υγείας για τον θάνατο της κοπέλας.

«Δεν μπορώ να διαψεύσω ή να επιβεβαιώσω την κλήση, επειδή ακριβώς έχει γίνει όπως λέει το νοσοκομείο σε ένα σταθερό τηλέφωνο. Οπότε δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Μιλώντας προφορικά με τον αξιωματικό υπηρεσίας, είπε ότι δεν δέχτηκε κανένα τηλέφωνο από το νοσοκομείο. Ο ίδιος λέει ότι για άλλους λόγους επικοινώνησε με το νοσοκομείο το ίδιο βράδυ, για άλλους ασθενείς. Είπε πως εάν είχε δεχτεί κάποια κλήση θα το είχε αντιληφθεί», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων μιλώντας στον ΣΚΑΙ αναφέρθηκε στον κίνδυνο που προκαλεί το αλκοόλ στους ανήλικους και ειδικά αν αυτό είναι νοθευμένο... «Το πνευμονικό οίδημα μπορεί να προκληθεί από παθολογικούς και μην παθολογικούς λόγους. Θέλουμε τοξικολογικές εξετάσεις για να δούμε το αλκοόλ και να υπάρχει και ποσοτικός προσδιορισμός.

Μπορεί να βρεθεί αυτό. Σε αυτές τις ηλικίες υπάρχουν παθολογικά αίτια και μπορεί να διαραταχθεί ο οργανισμός από την κατανάλωση αλκοόλ. Περιμένουμε και τις ιστολογικές εξετάσεις και να δούμε αν έχει πυροδοτηθεί η κατάσταση από μια τοξική ουσία. Από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και μάλιστα σε αυτή την ηλικία μπορεί ένας ανήλικος να έρθει σε κώμα και στη συνέχεια να καταλήξει.

Στα νοθευμένα ποτά δεν ξέρουμε τι προσμείξεις μπαίνουν για να δημιουργηθούν. Ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος αν τα ποτά είναι νοθευμέμα. Αυτό μπορεί να βρεθεί από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις».

Σοκάρουν οι εικόνες που παρουσιάζει το Star από την στιγμή κατάρρευσης της 16χρονης μπροστά από την είσοδο πολυκατοικίας, όπου βρίσκονται φίλοι της που προσπαθούν να την βοηθήσουν.

Μία φίλη της 16χρονης που ήταν παρούσα στο περιστατικό είπε: «Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το “Σ’ αγαπώ” προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ».

Σύμφωνα με μητέρα φίλης της 16χρονης, η βραδιά τους είχε ξεκινήσει πριν πάνε όλοι σαν παρέα στο κλαμπ, αφού η ανήλικη πήγε σπίτι της στην Καλλιθέα μαζί με τον μπαμπά της για να ετοιμαστεί με τα άλλα κορίτσια, πριν την έξοδο.

«Ετοιμαζόταν σπίτι μου. Ήμουν κι εγώ εδώ και ο πατέρας της και τα άλλα δύο κορίτσια. Δεν ήπιαν στο σπίτι ποτό, βάφτηκαν, έβαλαν φορέματα, διάφορα τέτοια γιατί η μία κοπέλα είχε γενέθλια. Κόψανε τούρτα και βγήκανε», είπε η μητέρα της φίλης της 16χρονης.

Σύμφωνα με την παρέα της 16χρονης: «Καθίσαμε στο δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα. Μετά από καμία ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε και εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η 16χρνη είπε ότι δεν αισθάνεται καλά και βγήκαμε έξω. Όσο βρισκόμασταν εκεί, κατέρρευσε».

Πηγή: newsit.gr