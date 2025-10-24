Οργή για τα χθεσινά χημικά των ΜΑΤ σε μαθητές - 7χρονο παιδί στο νοσοκομείο (vid)

Αντιδράσεις προκάλεσε η χτεσινή (23/10) αστυνομική βία σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μικρά παιδιά έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, που είχε ως αποτέλεσμα ένα 7χρονο παιδί να πάει στο νοσοκομείο.

Γονείς, εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν στο σημείο, διαμαρτυρόμενοι για τις συμπτύξεις τμημάτων και για τα εκατοντάδες κενά που παραμένουν στα σχολεία στα τέλη του Οκτώβρη. Τα ΜΑΤ χωρίς να έχει συμβεί κάτι ιδιαίτερο ψέκασαν με χημικά τους διαδηλωτές με αποτέλεσμα επτάχρονος να μεταφερθεί από τους γονείς του, αρχικά στο Κέντρο Υγείας στην Αλεξάνδρας, καθώς αισθάνονταν κάψιμο στα μάτια.

Οι γιατροί, αν και διαπίστωσαν ότι δεν είχε δύσπνοια, επικοινώνησαν για οδηγίες με το κέντρο δηλητηριάσεων το οποίο συνέστησε να γίνουν πλύσεις και οφθαλμολογική εξέταση και έτσι ο 7χρονος παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο Παίδων. Όπως αναφέρεται 7χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων με κάψιμο οφθαλμών μετά από επαφή με δακρυγόνα.

Σημειώνεται ότι στο Κέντρο Υγείας στην Αλεξάνδρας υπάρχουν αναφορές ότι εξετάστηκαν ακόμα 6 παιδιά δημοτικού με παρόμοια συμπτώματα.

«Αδιανόητη καταστολή»

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) καταγγέλλει τη βίαιη και απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές.

Σημειώνουν χαρακτηριστικά: «Χτύπησαν και έριξαν χημικά σε μικρούς μαθητές, έστειλαν στο νοσοκομείο παιδιά και εκπαιδευτικούς που διεκδικούν τα αυτονόητα δικαιώματα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η σημερινή επίθεση, η αδιανόητη καταστολή δείχνει την πλήρη αδυναμία κυβέρνησης και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να πείσουν για την πολιτική περικοπών και εξοικονόμησης που εφαρμόζουν.

Δείχνει ότι φοβούνται πραγματικά τις μεγάλες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και γονιών. Κάνουμε σαφές στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., του υπουργείου προστασίας του Πολίτη και στην κυβέρνηση ότι η τρομοκρατία, η βία και ο εκφοβισμός δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητα.

Να πάρει πίσω το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α και η ΔΙ.Π.Ε. Ά Αθήνας τις αντιπαιδαγωγικές συμπτύξεις, να καλύψει άμεσα όλα τα κενά στα σχολεία. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης μαζικά και δυναμικά»

Διερεύνηση του περιστατικού

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να υπάρξει ταχύτατη διερεύνηση των όσων συνέβησαν έξω από την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, στο Μεταξουργείο, το πρωί της Πέμπτης (23/10).

Πηγή: ethnos.gr