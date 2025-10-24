Φοινικούντα: Αντιφάσεις από τον εργοδότη του 22χρονου συνεργού - Λέει ότι δεν γνώριζε τον 68χρονο, αλλά στο κινητό τον είχε... "θειούλη"

Τι κατέθεσε ο εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού, καθώς και φίλος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα - "'Ηξερα ότι πήγαινε με μικρά αγόρια και ήταν αυταρχικός"

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα από την κατάθεση ενός 31χρονου επιχειρηματία.

Ο συγκεκριμένος ήταν εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού, καθώς και φίλος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την κατάθεσή του, ο 31χρονος επιχειρηματίας φάνηκε να πέφτει σε αντιφάσεις, υποστηρίζοντας πως δεν γνώριζε προσωπικά τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον οποίο χαρακτήρισε "σκουπίδι" λόγω των κατηγοριών που τον βάρυναν.

Ωστόσο, από τα στοιχεία των επαφών του κινητού του προέκυψε ότι τον είχε αποθηκευμένο ως "θειούλη". Παρά την αρνητική του γνώμη για τον θείο του φίλου του, τόνισε πως βοηθούσε οικονομικά και συναισθηματικά τον ανιψιό του.

Συγκεκριμένα ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον θείο του φίλου του, τον οποίο χαρακτήρισε αυταρχικό και ακραία αντιπαθή λόγω των κατηγοριών που τον βάρυναν, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τη βοήθεια που παρείχε στον ανιψιό του οικονομικά και συναισθηματικά.

"Τον θείο του δεν τον γνώριζα προσωπικά, ωστόσο από τις περιγραφές και επειδή ήξερα ότι πήγαινε με μικρά αγόρια και ήταν αυταρχικός τον θεωρούσα ένα "σκουπίδι”… γιατί όλα αυτά που έκανε είναι κόντρα στα δικά μου πιστεύω… τον φίλο μου όμως (ανιψιό) ήξερα ότι τον βοηθούσε αρκετά και οικονομικά…".

Στην κατάθεσή του, ο επιχειρηματίας δήλωσε ότι ασχολείται με επιχειρήσεις καθώς και με real estate, διευκρινίζοντας ωστόσο πως "δεν έχω ποτέ ενδιαφερθεί για επιχειρήσεις στη Μεσσηνία".

Περιγράφοντας τις επαγγελματικές του σχέσεις με τους κατηγορούμενους Χ.Τ. και Ι.Μ., αποκάλυψε ότι ο πρώτος εργαζόταν σε κατάστημα που διατηρούσε στην Αθήνα και ο δεύτερος ήταν φίλος του Χ.Τ. από παλιά. Αναφέρει επίσης ότι γνώρισε τον ανιψιό μέσω αυτών των επαφών και παραθέτει τις κινήσεις τους τις ημέρες πριν το φονικό, μεταξύ Αθήνας και Μεσσηνίας.

"Τον Χ.Τ. (κατηγορούμενος ως συνεργός) τον γνώριζα επαγγελματικά… Δούλευε ντελίβερι σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που είχα στο Κολωνάκι το 2021 – 2022… μέσω αυτού γνώρισα και τον Ι.Μ. (κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός) που ήταν φίλος του Χ.Τ. από παιδιά και μερικές φορές τον αντικαθιστούσε στα ρεπό του στη δουλειά. Ο ο Χ.Τ. είχε γνωρίσει από μένα τον φίλο μου (ανιψιό) … τον θαύμαζε για τα ακριβά αμάξια και τα πούρα που έκανε και τον τρόπο ζωής του… Τον Ι.Μ. είχα 4 χρόνια να τον δω…Από τον Ιούλιο του 2025 ο Χ.Τ. εργάζεται ως πωλητής στο κατάστημα που διατηρώ στο κέντρο της Αθήνας".

Τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου, ο επιχειρηματίας δέχτηκε τηλεφώνημα από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν σε εμφανή κατάσταση σοκ, ενημερώνοντάς τον για τη δολοφονία του θείου του και του επιστάτη Βασίλη, αλλά και για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ίδιου.

Παρότι αρχικά υπήρξαν αντιφάσεις για το ποιος ακριβώς ειδοποιήθηκε πρώτος, ο επιχειρηματίας επιβεβαιώνει την προσπάθειά του να παραμείνει έξω από την υπόθεση, αρνούμενος να μεταφέρει τον ανιψιό στην Καλαμάτα. "Το βράδυ στις 5/10 ήμουν στη Θεσσαλονίκη, με κάλεσε ο φίλος μου (ανιψιός) από το τηλέφωνο της κοπέλας του στις 20:30, ήταν τρομαγμένος, έκλαιγε και μου έλεγε "σκότωσαν το θείο μου και τον Βασίλη τον επιστάτη, ήθελαν να σκοτώσουν και μένα", ήταν τρομαγμένος… Η κλήση κράτησε περίπου 1 λεπτό… Ξανακάλεσα μετά στο κινητό της κοπέλας του αλλά δεν απαντούσαν… Ξαναμίλησα μαζί με την κοπέλα του πιο αργά όταν ο φίλος μου (ανιψιός) έδινε κατάθεση στην αστυνομία…".

Στη συνέχεια ο επιχειρηματίας είπε ότι συναντήθηκε με τον ανιψιό του θύματος: "Συναντηθήκαμε μια μέρα μετά την κηδεία στις 10/10, στην Αθήνα… Ήρθαν και φάγαμε στο σπίτι μου στο κέντρο μαζί με την κοπέλα του. Χαιρετήθηκε στην επιχείρηση που διατηρώ και με τον Χ.Τ.".

Η κατάθεση του ανιψιού

Ο ανιψιός και αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να είπε στις Αρχές ότι αφού γλίτωσε από τη σφαίρες, πήγε στο εστιατόριο του κάμπινγκ και ζήτησε από την κοπέλα του να πάρει τηλέφωνο τον Γ.Μ. (επιχειρηματία) και τη μητέρα του.

"Το 100 το κάλεσε ο άνθρωπος του εστιατορίου… Κάλεσε πρώτα τον Γ.Μ. επειδή είναι ο πιο κοντινός μου φίλος… τον ενημέρωσε η κοπέλα μου για το τι είχε συμβεί".

Ωστόσο, ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι μίλησε με τον ίδιο όχι με την κοπέλα του.

"Ο θείος μου ήταν δύστροπος άνθρωπος… αλλά εμένα με αγαπούσε είχαμε καλή σχέση… Όταν μπήκε ο δράστης μέσα στη ρεσεψιόν… τον κορόϊδεψαν περιπεκτικά με το Βασίλη πριν βγάλει το όπλο και τους πυροβολήσει…"

Σε άλλο σημείο, ο ανιψιός είπε: "Μου δείξανε το δράστη στη ΓΑΔΑ ανάμεσα σε άλλα άτομα, θυμήθηκα αμέσως τα χαρακτηριστικά του προσώπου του…".

Σημειώνεται ότι στην πρώτη του κατάθεση είχε αναφέρει τα ρούχα που φόραγε ο έτερος κατηγορούμενος.

Επίσης είπε ότι τον επιχειρηματία τον συνάντησε "μια μέρα μετά την κηδεία συνάντησα στο σπίτι του στην Αθήνα… χαιρετήθηκα και με τον Χ.Τ. έξω από την επιχείρηση".

