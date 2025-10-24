Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ντελιβεράς «αγρότης» που δήλωνε εκατοντάδες στρέμματα για να παίρνει επιδοτήσεις (vid)

Μία από τις πιο περίεργες περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτή ενός άνδρα που, ενώ εργαζόταν περιστασιακά ως διανομέας πακέτων, εμφανιζόταν στα φορολογικά του στοιχεία ως επαγγελματίας αγρότης με εκτάσεις εκατοντάδων στρεμμάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας, ο άνδρας είχε δηλώσει ως κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού, με έναρξη επαγγέλματος το φθινόπωρο του 2021. Παράλληλα, διατηρούσε δηλωμένες διευθύνσεις στη Θεσσαλονίκη και στην Πέλλα, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι απασχολούνταν περιστασιακά σε διάφορες επιχειρήσεις, με τελευταία του εργασία εκείνη του ντελιβερά.

Παρότι δεν διέθετε τίτλους ιδιοκτησίας, στις φορολογικές του δηλώσεις εμφανιζόταν να έχει στην πλήρη κυριότητά του δεκάδες αγροτεμάχια σε Κιλκίς, Πέλλα, Φθιώτιδα, Ιωάννινα, Λακωνία και Θεσσαλονίκη — ορισμένα από τα οποία ξεπερνούσαν ακόμη και τα 200 στρέμματα.

Όλα αυτά τα ακίνητα τα δήλωσε μαζικά μέσα στο 2023, υποβάλλοντας μία αρχική και οκτώ τροποποιητικές δηλώσεις, για να τα διαγράψει λίγους μήνες αργότερα, το καλοκαίρι του 2024, με αιτιολογία «λάθος καταχώρηση».

Την ίδια περίοδο, δήλωσε ως μισθωμένα και σειρά άλλων αγροτεμαχίων στην περιοχή του Κιλκίς, τα οποία φέρεται να ανήκαν σε τρίτο πρόσωπο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα επίσημα φορολογικά δεδομένα, ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης δεν είχε στην κατοχή του κανένα από τα αγροτεμάχια που δηλώνονταν.

Παρά τα παραπάνω, ο «αγρότης-διανομέας» έλαβε για το 2023 επιδότηση χιλιάδων ευρώ , ποσό που αφορούσε το σύνολο των εκτάσεων που είχε δηλώσει.

Το 2024, μετά τον διοικητικό έλεγχο που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εκτάσεις του μηδενίστηκαν, όπως και τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που είχαν αποδοθεί στο όνομά του. Έτσι, έπαψε να θεωρείται δικαιούχος αγροτικών ενισχύσεων.

Ωστόσο, το όνομά του επανεμφανίζεται λίγους μήνες αργότερα, μέσα στο 2025, όταν υπέβαλε νέες δηλώσεις Ε9, στις οποίες καταχώρησε εκ νέου δεκατέσσερα αγροτεμάχια σε Κιλκίς, Πέλλα, Ημαθία, Φθιώτιδα και Λακωνία, πάλι χωρίς να συνοδεύονται από έγκυρους τίτλους ιδιοκτησίας.

