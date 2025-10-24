Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί από τον σύντροφό της - Τα ψέματα του 50χρονου

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος από το Κορωπί που συνελήφθη και κρατείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι την 40χρονη σύντροφό του, μέσα στο σπίτι τους, ενώ εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε αυτό και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, δύο αγοράκια 4 ετών και 3,5 μηνών.

Στην συνέχεια, ο 50χρονος κάλεσε στο κέντρο Άμεσης Δράσης και ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο διαμέρισμά του και εντόπισε την 40χρονη αιμόφυρτη, ωστόσο δεν έπεισε τους αστυνομικούς που προχώρησαν στη σύλληψή του.

Μάλιστα, ο 4χρονος γιος της 40χρονης είπε στους Αστυνομικούς που έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας στο Κορωπί τι ακριβώς συνέβη.

