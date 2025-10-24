Γκάζι: Από το πάρτι της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Κλειδί» η μαρτυρία φίλης της 16χρονης (vid)

Μυστήριο καλύπτει τον ξαφνικό θάνατο μιας 16χρονης κοπέλας έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, η οποία έχασε τις αισθήσεις της αμέσως μετά την έξοδό της από το μαγαζί και μέσα σε λίγα λεπτά κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νεαρό κορίτσι διασκέδαζε με φίλους και βγήκε έξω γιατί δεν ένιωθε καλά. Εκεί κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών που επί μιάμιση ώρα επιχειρούσαν να την επαναφέρουν, δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της άτυχης 16χρονης, η κοπέλα είχε πει στους γονεις της ότι θα πάει να κοιμηθεί στο σπίτι φίλη της και όχι πως θα βγει με την παρέα της.

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το 'Σαγαπώ' προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ», ανέφερε στο STAR φίλη της 16χρονης.

Για τον θάνατο του παιδιού, οι γονείς ενημερώθηκαν από την παρέα της κόρης τους τηλεφωνικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η 16χρονη και η παρέα της είχαν πάει σε ένα πάρτι σε σπίτι της Καλλιθέας πριν από το κλαμπ, όπου μαζεύτηκαν να κόψουν τούρτα για τα γενέθλια μιας φίλης τους. Στη συνέχεια πήγαν σε μία κάβα και μετέπειτα στο μοιραίο κλαμπ, που έμελλε να αφήσει την τελευταία της πνοή η άτυχη 16χρονη.

Στην κάβα μπήκαν οι ενήλικες φιλες της, προκειμένου να μπορέσουν να προμηθευτούν αλκοολούχα ποτά. Αξιοσημείωτο είναι ότι η 16χρονη αγόρασε τσιγάρα παρά την απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους.

«Καθίσαμε στο δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα. Μετά από καμία ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε και εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η 16χρνη είπε ότι δεν αισθάνεται καλά και βγήκαμε έξω. Όσο βρισκόμασταν εκεί, κατέρρευσε», ισχυρίζονται οι φίλες της 16χρονης.

Ο πατέρας της 16χρονης, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που ενημέρωσε την ΕΛΑΣ για το περιστατικό, ανέφερε ότι το κορίτσι του δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας πέραν ενός ελαφριού φυσήματος στην καρδιά.

«Ήταν λίγο υπέρβαρη και έπρεπε να προσέχει. Στο νοσοκομείο της έδωσαν αντίδοτο για αλκοόλ και ναρκωτικά, έκαναν ό,τι έπρεπε. Δεν έχω κάτι επίσημο. Το μόνο επίσημο πλέον που έχω στα χέρια μου είναι η φωτογραφία της κόρης μου», τόνισε ο πατέρας της ανήλικης.

Πνευμονική εμβολή η πρώτη αιτία

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως αρχική αιτία θανάτου πνευμονική εμβολή, ενώ οι τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις θα δείξουν εάν υπήρξε κατανάλωση ουσιών ή κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας.

«Η πνευμονική εμβολή φαίνεται να είναι η τελική αιτία θανάτου, όμως περιμένουμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να έχουμε πλήρη εικόνα», δήλωσε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Η αντιπαράθεση για την ενημέρωση

Το υπουργείο Υγείας επιμένει ότι η ενημέρωση της Αστυνομίας έγινε όπως προβλέπεται.

«Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε κανονικά, δεν ισχύει ότι υπήρξε καθυστέρηση», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αντίθετα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη κλήση στο κέντρο της Άμεσης Δράσης.

«Δεν υπάρχει ακόμη καμία ένδειξη ότι ο θάνατος συνδέεται με κατανάλωση αλκοόλ ή ουσιών. Περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αν διαπιστωθεί νοθευμένο ποτό, αυτό θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τον ιδιοκτήτη», τόνισε.

Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε η 16χρονη

Υπό κατάληψη τελεί το σχολείο στο οποίο φοιτούσε η 16χρονη που έχασε τη ζωή της έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι. Μάλιστα, οι συμμαθητές της, σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για «έλλειψη σεβασμού» από τη διευθύντρια.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του 15μελούς να προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου πηγάζει από τη βαθιά ανάγκη να εκφράσει τόσο τον σεβασμό και την αγάπη προς τη συμμαθήτριά τους που χάθηκε τόσο απροσδόκητα, όσο και τη διαμαρτυρία του για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια χειρίστηκε αυτή τη δύσκολη απώλεια.

Πηγή: newsbomb.gr