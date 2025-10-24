Γκάζι: «Σας αγαπώ...» - Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον άδικο χαμό της 16χρονης έξω από γνωστό νυχτερινό κατάστημα στο Γκάζι

Μυστήριο καλύπτει τον ξαφνικό θάνατο μιας 16χρονης κοπέλας έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, η οποία έχασε τις αισθήσεις της αμέσως μετά την έξοδό της από το μαγαζί και μέσα σε λίγα λεπτά κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νεαρό κορίτσι διασκέδαζε με φίλους και βγήκε έξω γιατί δεν ένιωθε καλά. Εκεί κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών που επί μιάμιση ώρα επιχειρούσαν να την επαναφέρουν, δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείει κανένα σενάριο. Οι απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το 'Σαγαπώ' προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ», ανέφερε στο STAR φίλη της 16χρονης.

Πνευμονική εμβολή η πρώτη αιτία

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως αρχική αιτία θανάτου πνευμονική εμβολή, ενώ οι τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις θα δείξουν εάν υπήρξε κατανάλωση ουσιών ή κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας.

«Η πνευμονική εμβολή φαίνεται να είναι η τελική αιτία θανάτου, όμως περιμένουμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να έχουμε πλήρη εικόνα», δήλωσε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Η αντιπαράθεση για την ενημέρωση

Το υπουργείο Υγείας επιμένει ότι η ενημέρωση της Αστυνομίας έγινε όπως προβλέπεται.

«Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε κανονικά, δεν ισχύει ότι υπήρξε καθυστέρηση», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αντίθετα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη κλήση στο κέντρο της Άμεσης Δράσης.

«Δεν υπάρχει ακόμη καμία ένδειξη ότι ο θάνατος συνδέεται με κατανάλωση αλκοόλ ή ουσιών. Περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αν διαπιστωθεί νοθευμένο ποτό, αυτό θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τον ιδιοκτήτη», τόνισε.

Νέοι και αλκοόλ

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία προκαλούν ανησυχία. Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα ESPAD, το 75% των μαθητών θεωρεί εύκολη την πρόσβαση σε αλκοόλ, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αγγίζει το 92%, ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Το τραγικό περιστατικό στο Γκάζι αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το επικίνδυνο φαινόμενο της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, αλλά και τα κενά στον έλεγχο των χώρων διασκέδασης.

