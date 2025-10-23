Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικων κοριτσιών

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν μέλη της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για γενετήσιες πράξεις που φέρεται να έλαβαν χώρα το βράδυ της Τρίτης (21/10) εις βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών, στον εξωτερικό χώρο της Α' Προβλήτας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (22/10) συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ένας 19χρονος από τη Συρία και ένας 17χρονος από το Ιράκ.

Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα, περί «προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας», ενώ ο 17χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 338, που αφορά την «κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη».

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, αναζητά και έτερο άτομο στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Πηγή: ethnos.gr