Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες της Πέμπτης (23/10) προκλήθηκαν πλημμύρες σε πολλούς δρόμους της πόλης.
Κλειστά αύριο τα σχολεία στο Μεσολόγγι
Με Απόφαση Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες εντός της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΔΑΠ κτλ) θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025.
Κλειστά θα παραμείνουν:
- Βρεφικός & Παιδικός σταθμός Αγίου Παύλου
- Βρεφικός& Παιδικός σταθμός Πλώσταινας
- 1ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
- 2ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
- 3ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
- 4ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
- 5ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
- 6ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
- 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
- 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
- 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
- 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
- 6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
- 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
- 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
- Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο
- Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις
- Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου
- 1ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου
- 2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου
- ΕΠΑΛ Μεσολογγίου
- Ειδικό Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
- Ειδικό Δημοτικό Μεσολογγίου (Δημητρούκειο)
- 1ο ΚΔΑΠ
- ΚΔΑΜ ΑμΕΑ
- 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου
- Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
- ΣΑΕΚ
Πηγή: newsbomb.gr