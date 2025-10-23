Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη κατέρρευσε έξω από το κλαμπ – «Μας είπε ότι μας αγαπάει και λιποθύμησε» λέει φίλη της

Δεν χωράει ανθρώπινος νους το πόσο ξαφνικά και ανεξήγητα «έφυγε» η άτυχη 16χρονη, η οποία κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι την περασμένη Κυριακή (19.10.2025) βυθίζοντας την οικογένεια και τους φίλους της στο πένθος.

Το 16χρονο κορίτσι, είχε πάει σε κλαμπ μαζί με φίλους της για να γιορτάσει μαζί τους τα γενέθλια κάποιου από την παρέα. Όσο βρισκόταν μέσα στο μαγαζί, η ανήλικη αισθάνθηκε μια δυσφορία, βγήκε έξω και κάθισε στο πεζοδρόμιο μπροστά από την είσοδο μίας πολυκατοικίας στο Γκάζι, όπου άφησε και την τελευταία της πνοή.

Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στην 16χρονη απέδειξε ως αιτία θανάτου το πνευμονικό οίδημα που μπορεί να προήλθε από κατανάλωση αλκοόλ ή από αλκοόλ σε συνδυασμό με χρήση κι άλλων ουσιών.

Την ανήλικη, όπως αποκάλυψε χτες το newsit.gr, κατέγραψαν κάμερες από mini market στο Γκάζι, λίγο πριν καταρρεύσει στην περιοχή, να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι μαζί με φίλες της. Όπως προέκυψε, η ανήλικη και η παρέα της προμηθεύτηκαν ένα μπουκάλι αλκοόλ, και το ήπιαν πριν πάνε στο κλαμπ, όπως είπαν οι φίλοι της.

Σοκάρουν οι εικόνες που παρουσιάζει το Star από την στιγμή κατάρρευσης της 16χρονης μπροστά από την είσοδο πολυκατοικίας, όπου βρίσκονται φίλοι της που προσπαθούν να την βοηθήσουν.

Μία φίλη της 16χρονης που ήταν παρούσα στο περιστατικό είπε: «Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το “Σ’ αγαπώ” προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ».

Σύμφωνα με μητέρα φίλης της 16χρονης, η βραδιά τους είχε ξεκινήσει πριν πάνε όλοι σαν παρέα στο κλαμπ, αφού η ανήλικη πήγε σπίτι της στην Καλλιθέα μαζί με τον μπαμπά της για να ετοιμαστεί με τα άλλα κορίτσια, πριν την έξοδο.

«Ετοιμαζόταν σπίτι μου. Ήμουν κι εγώ εδώ και ο πατέρας της και τα άλλα δύο κορίτσια. Δεν ήπιαν στο σπίτι ποτό, βάφτηκαν, έβαλαν φορέματα, διάφορα τέτοια γιατί η μία κοπέλα είχε γενέθλια. Κόψανε τούρτα και βγήκανε», είπε η μητέρα της φίλης της 16χρονης.

Σύμφωνα με την παρέα της 16χρονης: «Καθίσαμε στο δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα. Μετά από καμία ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε και εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η 16χρνη είπε ότι δεν αισθάνεται καλά και βγήκαμε έξω. Όσο βρισκόμασταν εκεί, κατέρρευσε».

Ο πατέρας της 16χρονης, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που ενημέρωσε την ΕΛΑΣ για το περιστατικό, ανέφερε ότι το κορίτσι του δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας πέραν ενός ελαφριού φυσήματος στην καρδιά.

«Ήταν λίγο υπέρβαρη και έπρεπε να προσέχει. Στο νοσοκομείο της έδωσαν αντίδοτο για αλκοόλ και ναρκωτικά, έκαναν ό,τι έπρεπε. Δεν έχω κάτι επίσημο. Το μόνο επίσημο πλέον που έχω στα χέρια μου είναι η φωτογραφία της κόρης μου», τόνισε ο πατέρας της ανήλικης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το νοσοκομείο δεν ενημέρωση έγκαιρα για το περιστατικό, πράγμα που το υπουργείο Υγείας διέψευσε, πετώντας το μπαλάκι των ευθυνών στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την ΕΛΑΣ να τονίζει ότι «δεν υπήρξε προηγούμενη επικοινωνία εκτός αυτής με τον πατέρα».

Παράλληλα, η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον θάνατο της ανήλικης με την κατανάλωση αλκοόλ. Απαντήσεις στα αίτια του θανάτου θα δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών».

Πηγή: newsit.gr