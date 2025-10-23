Φυλακές Τρικάλων: Ναρκωτικά, κινητά και αυτοσχέδιο μαχαίρι σε κελιά κρατουμένων

Απαγορευμένα, αλλά και επικίνδυνα αντικείμενα εντοπίστηκαν στις φυλακές Τρικάλων μετά από έρευνα που πραγματοποίησε η αστυνομία την Πέμπτη (23.10.2025).

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία την Πέμπτη, μετά την έρευνα στις φυλακές Τρικάλων συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί κρατούμενοι, καθώς στο κελί όπου κρατούνταν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 3 χάρτινες συσκευασίες που περιείχαν άγνωστα τριμμένα ναρκωτικά δισκία, συνολικού βάρους -2,7- γραμμαρίων,

– 1 χάρτινη συσκευασία που περιείχε άγνωστη σκόνη, βάρους 0,9 γραμμαρίων,

– 1 αυτοσχέδιο μαχαίρι και

– 1 κινητό τηλέφωνο με κάρτα sim.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών «περί ναρκωτικών και περί όπλων« και «για ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε σωφρονιστικό κατάστημα».

Επιπλέον, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, σε ανοιχτό χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 αυτοσχέδια δέματα (συσκευασία καπνού, σακούλα και δύο συσκευασίες κουτιών γάλακτος) που περιείχαν συνολικά:

– νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, σε μορφή βράχου, βάρους 48 γραμμαρίων,

– 2 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, σε μορφή βράχου και σκόνης, συνολικού βάρους 31 γραμμαρίων,

– νάιλον συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, βάρους 61,2 γραμμαρίων,

– 7 κινητά τηλέφωνα,

– 4 κάρτες sim,

– 6 καλώδια φόρτισης και

– 2 καλώδια handsfree.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Πηγή: newsit.gr