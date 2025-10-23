ΜΑΤ μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στη Βουλή – Σε εξέλιξη πορεία διαμαρτυρίας για τα Τέμπη

Διμοιρίες των ΜΑΤ, σχηματίζουν μια αλυσίδα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη καθώς έφτασε, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (23.10.2025) η φοιτητική πορεία στο Σύνταγμα.

Η τροπολογία για την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, ψηφίστηκε χθες με 159 ψήφους υπερ.

Η πορεία έφτασε λίγο πριν τις 20.00 στην πλατεία Συντάγματος – στην πορεία συμμετέχουν συλλογικότητες που διαμαρτύρονται για την τροπολογία που ψηφίστηκε.

Μαζί, και αναρχικές ομάδες που κάνουν πορεία στη μνήμη του άνδρα που σκοτώθηκε στην έκρηξη στους Αμπελοκήπους πριν από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η ευθύνη για την τήρηση της τάξης στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή: newsit.gr