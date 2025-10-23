Υπό κατάληψη το σχολείο όπου φοιτούσε η 16χρονη που πέθανε στο Γκάζι – Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

Το σχολείο όπου φοιτούσε η άτυχη 16χρονη που κατέρρευσε και τελικά έσβησε έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι, ξημερώματα Κυριακής (19.10.2025), τελεί υπό κατάληψη.

Οι συμμαθητές της ανήλικης, που ο θάνατός της στο Γκάζι έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη, σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για «έλλειψη σεβασμού» από τη διευθύντρια.

«Την ημέρα του τραγικού γεγονότος, ζητήσαμε να αφιερωθεί μία ώρα για να τιμήσουμε την μνήμη της, κάτι που έγινε δεκτό ύστερα από έντονη συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του λόγου της, η διευθύντρια ανέφερε πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας — όπως και θα έπρεπε.

Ωστόσο, χθες, 22/10/2025, ημέρα της κηδείας, το σχολείο λειτούργησε κανονικά, γεγονός που δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη μνήμη της συμμαθήτριάς μας. Επιπλέον, η αναφορά ότι “εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση” ήταν άδικη, προσβλητική και ακατάλληλη σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή», γράφει η ανακοίνωση του 15μελούς.

Η ανακοίνωση του 15μελούς:

«Η κατάληψή μας αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας που “έφυγε” τόσο ξαφνικά, αλλά και διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια του σχολείου μας χειρίστηκε αυτή την απώλεια, χωρίς την ευαισθησία και τον σεβασμό που μια τέτοια στιγμή απαιτεί.

Παράλληλα, θεωρούμε εξίσου ασέβεια το γεγονός ότι, μέσα σε αυτή την θλιβερή περίοδο, συνεχίζει να ακούγεται μουσική στα διαλείμματα, κάτι που δεν αρμόζει στο κλίμα πένθους που επικρατεί στο σχολείο μας.

15μελές ΠΕ.ΠΑ.Δ Ταύρου».

Πηγή: newsit.gr