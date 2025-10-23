Φοινικούντα: Βίντεο ντοκουμέντο με την άφιξη του 22χρονου συνεργού στην Αθήνα, μία μέρα μετά τη διπλή δολοφονία

Παρά την πολύωρη απολογία του, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του φονικού στη Φοινικούντα, δεν κατάφερε να πείσει τις αρχές για το κίνητρό του πίσω από τη διπλή δολοφονία καθώς και ούτε για το πως μεταφέρθηκε από το κάμπινγκ στην Καλαμάτα και από εκεί στην Αθήνα.

Συνεχίζεται το θρίλερ της υπόθεσης στη Μεσσηνία, με πολλά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα. Υπήρχε ηθικός αυτουργός πίσω από τους 22χρονους δράστες της διπλής δολοφονίας και περισσότεροι εμπλεκόμενοι; Κολύμπησε 7 ώρες από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα, ο φερόμενος συνεργός, ή τον μετέφερε κάποιο άλλο πρόσωπο οδικώς;

Οι αρχές «ξεσκονίζουν» κινητά τηλέφωνα, συνομιλίες και επικοινωνίες στην περιοχή αλλά και των μέχρι στιγμής φερόμενων εμπλεκόμενων προκειμένου να φτάσει στην άκρη του νήματος, αυτής της συγκλονιστικής υπόθεσης που έχει «παγώσει» το πανελλήνιο.

Πάντως, από βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, η περιγραφή του 22χρονου συνεργού δεν συνάδει με τα αποκλειστικά πλάνα στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και στα ΚΤΕΛ Κηφισού. Ο νεαρός, ενώ είχε ισχυριστεί ότι αναγκάστηκε να κολυμπήσει και να περπατήσει για πολλές ώρες μέχρι να φτάσει την Καλαμάτα, κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν, μία μέρα μετά το φονικό, να περπατά ατάραχος στην πόλη με τυρόπιτα και καφέ στο χέρι.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο, που έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή Live News, δείχνει τον 22χρονο κατά την άφιξή του στην Αθήνα, στα ΚΤΕΛ Κηφισού, να περπατάει ήρεμος και με αργό βήμα, καπνίζοντας ένα τσιγάρο. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ώρες μετά την δολοφονία ο συνεργός φαίνεται στα πλάνα, με τον φερόμενο εκτελεστή πάνω σε σκούτερ, να κουβαλάει μία θήκη κιθάρας, στην οποία έκρυβε τα ρούχα του, όπως είπε στην απολογία του.

Ωστόσο, άγνωστο παραμένει το πού εξαφανίστηκε αυτή η θήκη κιθάρας, αφού ούτε στα πλάνα της Καλαμάτας, ούτε στα πλάνα του Κηφισού φαίνεται να την έχει μαζί ο 22χρονος.

«Τον 22χρονο, που βλέπω στην τηλεόραση και κατηγορείται ως συνεργός, τον είχα δει στις 6 Οκτωβρίου το βράδυ να κατεβαίνει από το λεωφορείο στα ΚΤΕΛ Κηφισού. Θυμάμαι ότι κινούταν αργά, χωρίς να πηγαίνει να πάρει ταξί. Περπατούσε χωρίς να βιάζεται και φαινόταν σαν να περίμενε κάτι. Σαν να περίμενε ας πούμε κάποιον να έρθει να τον πάρει. Ήταν σεμνός και λιγομίλητος και κατά 99% πλήρωσε με μη τσαλακωμένο 50αρικο», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι κατά της απολογία του ο 22χρονος είχε αναφέρει ότι έσπευσε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, για να απειλήσει τον 68χρονο ιδιοκτήτη επειδή χρειαζόταν χρήματα. Πρόφαση, όπως είπε ο νεαρός, ήταν μία σεξουαλική παρενόχληση την οποία υπέστη από τον 68χρονο.

Ο 22χρονος είχε πει: «Ήμουν απεγνωσμένος, χωρίς λεφτά και χωρίς να έχω κάπου να μείνω. Τότε σκέφτηκα να τον απειλήσω ότι θα αποκαλύψω ότι βιάζει αγόρια», είχε πει ο ίδιος.

Πηγή: newsit.gr