Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Από τα θρυλικά Αστέρια της Γλυφάδας στον πλειστηριασμό της βίλας -Η άνοδος και η πτώση του «βασιλιά της νύχτας»

Αργύρης Παπαργυρόπουλος. Ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την αθηναϊκή διασκέδαση, βρίσκεται σήμερα μακριά από τη λάμψη των φώτων που κάποτε ο ίδιος άναβε.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.