ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεγάλο «φαγοπότι» της εγκληματικής οργάνωσης - Όσα αναφέρει η δικογραφία για τους 37

Ένας γιος, ο πατέρας του και η σύζυγός του, φαίνονται σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών ως ο κεντρικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης των 37 συλληφθέντων που είχαν πάρει παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να αγοράζουν πολυτελή σπίτια, ακριβά αυτοκίνητα και να πηγαίνουν πανάκριβα ταξίδια.

Το ελληνικό FBI που ξεψάχνισε τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια στη δικογραφία πώς λειτουργούσαν τα μέλη της.

«Η χρηματική αμοιβή προς τον αρχηγό καταβαλλόταν είτε προκαταβολικά, είτε μετά την πληρωμή των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μετρητά ή μέσω τραπεζικών μεταφορών. Για να νομιμοποιηθούν οι ροές των χρημάτων, εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια μεταξύ του αρχηγού και άλλων μελών ή μεταξύ μελών της οργάνωσης.

Τα τιμολόγια αυτά δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές συναλλαγές, σε μερικές περιπτώσεις δε δικαιολογούνταν από τη δραστηριότητα των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, και είχαν σκοπό την εμφάνιση εικονικών ροών για την κάλυψη της προέλευσης των εσόδων ή την δικαιολόγηση λήψης ενισχύσεων σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η χρήση ενδιάμεσων τραπεζικών λογαριασμών πριν από την τελική πίστωση χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς του αρχηγικού μέλους, προκειμένου να είναι δυσχερής ο εντοπισμός της προέλευσης των χρημάτων, ενώ εκ μέρους του διευθύνοντος πραγματοποιήθηκαν κινήσεις που καταδεικνύουν σαφώς την προσπάθεια νομιμοποίησης των εσόδων από την εγκληματική δραστηριότητα».

Τα μέλη της γκληματικής οργάνωσης δήλωναν ψεύτικα βοσκοτόπια με πλαστά μισθωτήρια συμβόλαια, ενώ δήλωναν μεγαλύτερο αριθμό ζωικού κεφαλαίου για να παίρνουν όσο το δυνατόν περισσότερες παράνομες επιδοτήσεις.

Χαρακτηριστικά στη δικογραφία αναφέρεται:

«Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα της υπόθεσης, κάποια μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είναι κτηνοτρόφοι, δήλωσαν στις Ε.Α.Ε. (δηλώσεις Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης) τους ψευδώς μεγαλύτερο αριθμό ζωικού κεφαλαίου από αυτόν που είχαν δηλωμένο στο Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου που τηρείται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειών, προκειμένου να λάβουν αυξημένα ποσά ενισχύσεων που συνδέονται με τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και για να τους κατανεμηθεί μεγαλύτερη έκταση δημοσίων βοσκοτόπων.

Μάλιστα, παρατηρήθηκε ότι το ζωικό κεφάλαιο που δηλώθηκε ψευδώς ήταν βοοειδή ηλικίας 6-24 μηνών ή άνω των 24 μηνών, καθώς στις κατηγορίες αυτές αντιστοιχεί ο μεγαλύτερος δυνατός συντελεστής ΜΖΚ.

Προκειμένου να καταταχθούν τα ζώα σε αυτές τις κατηγορίες, δηλώθηκε στις Ε.Α.Ε. ότι γεννήθηκαν σε ημερομηνία κατά πολύ πρωτύτερη (ακόμα και άνω των 2 ετών) της ημερομηνίας εγγραφής τους, κάτι που αποτελεί παράβαση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 520/2021, σύμφωνα με τον οποίο η αλλαγή του αριθμού του ζωικού κεφαλαίου των βοοειδών θα πρέπει να δηλώνεται στην αρμόδια αρχή αμελλητί εντός 7 ημερών.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι εντοπίστηκε περίπτωση κατά την οποία ως ημερομηνία εγγραφής του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου δηλώθηκε η ημερομηνία υποβολής της Ε.Α.Ε».

