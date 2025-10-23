Θεσσαλονίκη: Στα κρατητήρια 62χρονος για ένα κλαδάκι δενδρολίβανο

Μια απίστευτη περιπέτεια που ξεπέρασε τις επτά ώρες, βίωσε ένας 62χρονος άνδρας στην Θεσσαλονίκη.

Η αστυνομία του πέρασε χειροπέδες, επειδή έκοψε ένα κλαδάκι από δεντρολίβανο από παρτέρι σε αυλή νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψη του άνδρα έγινε έπειτα από καταγγελία του νοσοκομείου για κλοπή δημόσιας περιουσίας και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της εισαγγελέα.

Ωστόσο σύμφωνα με την voria.gr ο συνταξιούχος δεν απέφυγε μία οκτάωρη ταλαιπωρία και την διαδικασία της δακτυλοσκόπησης και της φωτογράφισης στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Το περιστατικό έγινε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο συνταξιούχος συνόδεψε συγγενή του που πήγε για θεραπεία στο νοσοκομείο

Ενώ περίμενε στην αυλή του νοσοκομείου, είδε σε ένα παρτέρι τον δενδρολίβανο και προσπάθησε να κόψει ένα κλαράκι για να το μυρίσει, όπως περιέγραψε.

Όμως το φυτό μόλις είχε φυτευτεί και το χώμα ήταν φρέσκο και από λάθος ξεριζώθηκε.

Άμεσα ο 62χρονος το τοποθέτησε πάλι στο χώμα χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα.

Η υπάλληλος της εταιρίας σεκιούριτι του νοσοκομείου, ενημέρωσε τη διοίκηση του ιδρύματος και κλήθηκε η αστυνομία, με συνέπεια ο συνταξιούχος να συλληφθεί και να καταλήξει στο κρατητήριο.

Μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελέα δίωξης, χωρίς να χρειαστεί να μεταχθεί ενώπιόν της.

Πηγή: cnn.gr