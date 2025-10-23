Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι – Τι είπαν στις καταθέσεις τους οι φίλοι της

Το πνευμονικό οίδημα προσδιορίζεται σε αρχικό στάδιο ως η αιτία θανάτου της 16χρονης που άφησε την τελευταία της πνοής τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (19/10) έξω από το κλαμπ που διασκέδαζε στο Γκάζι.

Μπροστά σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα και με πολλά δεδομένα βρίσκονται οι άνδρες του τμήματος Ανηλίκων που έχουν αναλάβει να εξιχνιάσουν την τραγωδία που γράφτηκε στο Γκάζι με τον τραγικό θάνατο της 16χρονης.

Από το νωρίς το πρωί της Κυριακής οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ προσπαθούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ που οδήγησαν στην κατάρρευση της ανήλικης. Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι αστυνομικοί ήταν να πάρουν καταθέσεις από τα άτομα με τα οποία είχε βγει για να διασκεδάσει το βράδυ του Σαββάτου η ανήλικη.

Οι τρεις φίλοι του αδικοχαμένου κοριτσιού είπαν στους αστυνομικούς ότι πριν πάνε στο κλαμπ στο Γκάζι, βρίσκονταν σε ένα άλλο μπαρ όπου είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Μάλιστα, στην παρέα του βρίσκονταν κι ένας ενήλικας, ενώ στο νυχτερινό κέντρο έξω από το οποίο η 16χρονη έχασε τη ζωή της είχε πιει μια βότκα.

Ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι η 16χρονη ένιωσε αδιαθεσία και μόλις βγήκαν έξω από το κλαμπ έπεσε αναίσθητη στο πεζοδρόμιο.

Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στην 16χρονη απέδειξε ως αιτία θανάτου την πνευμονική εμβολή η οποία μπορεί να προήλθε από κατανάλωση αλκοόλ η κατανάλωση αλκοόλ και άλλων ουσιών.

Φυσικά σε όλα τα παραπάνω μπορεί να συνέβαλε και κάποιο παθολογικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετώπιζε.

Λύση με το μυστήριο γύρω από το θάνατο της 16χρονης αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν κατασχέσει από το κλαμπ πολλά μπουκάλια με ποτά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν καθαρά ή νοθευμένα.

«Όσοι έχουν ευθύνη πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη»

«Διεξάγεται έρευνα για να βρεθούν όλα όσα συνέβησαν. Ήταν άμεση η ανταπόκριση του ασθενοφόρου. Όσοι έχουν ευθύνη πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για τον θάνατο της 16χρονης.

«Ψηφίστηκε ένας νόμος που αυστηροποιεί το πλαίσιο για την διάθεση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων και μάλιστα δε μείναμε μόνο στην ψήφιση του νόμου αλλά έγιναν χιλιάδες έλεγχοι και καταλογισμός προστίμων. Από τον Ιούλιο που ψηφίστηκε ο νόμος οι έλεγχοι συνεργαζόμενων φορέων ήταν 136 και μόνο από την ΕΛΑΣ 24.026. Έχουν σχηματιστεί 144 δικογραφίες και 112 συλλήψεις και έχουν βεβαιωθεί 75 διοικητικά πρόστιμα», τόνισε.

