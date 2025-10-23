Η μέθοδος των δύο «αγκυρών»: Το απόλυτο κόλπο στα ATM για να μη σας κλέψουν ποτέ

Πώς θα κάνετε το PIN σας... άθραυστο στους απατεώνες.

Ο κωδικός PIN της τραπεζικής κάρτας παραμένει η βασική γραμμή άμυνας απέναντι στην απάτη και την κακόβουλη χρήση. Με την πρώτη ματιά μοιάζει με μια απλή λεπτομέρεια, όμως ορισμένες επιλογές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρημάτων σας χωρίς καν να το συνειδητοποιείτε.

Πολλοί εξακολουθούν να επιλέγουν συνδυασμούς που θυμούνται εύκολα, όπως ημερομηνίες γέννησης, επετείους ή επαναλαμβανόμενες ακολουθίες. Αυτά είναι ακριβώς τα πρώτα που δοκιμάζουν οι επιτήδειοι, είτε σε σενάρια υποκλοπής είτε σε απόπειρες πρόβλεψης. Μια ρουτίνα, όταν είναι προβλέψιμη, μετατρέπεται σε αδυναμία.

Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr