Συλλήψεις για παράνομες διαδικτυακές ομάδες με 201.000 μέλη που ενημέρωναν για μπλόκα της τροχαίας

Μέσω των social media ενημέρωναν σε πραγματικό χρόνο για τα σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων σε Αττική, Κρήτη και Θεσσαλονίκη.

Συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος δύο άτομα ηλικίας 29 και 55 ετών, οι οποίοι ήταν διαχειριστές παράνομων διαδικτυακών ομάδων οι οποίες παρείχαν ενημέρωση για μπλόκα της τροχαίας και της ΕΛΑΣ σε Αττική, Κρήτη και Θεσσαλονίκη.

Μέσω αυτών των ομάδων, που αριθμούσαν συνολικά πάνω από 201.000 μέλη, ενημέρωναν σε πραγματικό χρόνο για τα σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων, παρεμποδίζοντας το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας και υπονομεύοντας την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ, παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία συνολικά -3- κοινοτήτων».

