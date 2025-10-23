Χρυσοχοΐδης για θάνατο 16χρονης στο Γκάζι: «Εγκληματίας ο καταστηματάρχης που πουλάει ποτά μπόμπες» (vid)

Στον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Πριν από λίγους μήνες η κυβέρνηση ψήφισε ειδική νομοθεσία για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ στους ανήλικους. Υπάρχει αυστηρή νομοθεσία αλλά οι Αρχές δεν μπορούν να ελέγχουν όλα τα καταστήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Έχουμε ένα ζήτημα ελεγκτικών αρχών, πόσα μαγαζιά να ελέγχει η Αστυνομία;», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως «οι τοξικολογικές έρευνες θα δείξουν πώς χάθηκε το παιδί».

«Εγκληματίας είναι ο καταστηματάρχης που πουλάει ποτά μπόμπες», σημείωσε, προσθέτοντας: «Το πρώτο έγκλημα, είναι ότι βάζει μέσα ένα ανήλικο παιδί. Το δεύτερο, ότι του δίνει αλκοόλ. Το τρίτο, ότι του δίνει νοθευμένο αλκοόλ».

Πηγή: newsit.gr