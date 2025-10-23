Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης μητέρας – «Πάσχιζε για τα παιδιά της», λέει φίλη της (vid)

Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης μητέρας από τα χέρια του 18χρονου παιδιού της, στο σπίτι τους στα Τρίκαλα καθώς νεαρός την στραγγάλισε με πετσέτα ενώ έβλεπαν τηλεόραση. Αύριο Παρασκευή, ο μητροκτόνος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα με σκοπό να απολογηθεί για την στυγερή δολοφονία.

Ο δικηγόρος του 18χρονου τόνισε, σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ότι ο καθ’ ομολογίαν δράστης του μικρού χωριού των Τρικάλων δεν έχει παραδεχθεί πως σχεδίαζε το έγκλημα ή ότι ήθελε να σκοτώσει την μητέρα του. Στο μόνο που επιμένει, -αυτά φέρεται να ήταν και τα πρώτα του λόγια κατά τη σύλληψή του- είναι ότι δεχόταν bullying από την παρέα της, πιθανόν επειδή οι γονείς του ήταν χωρισμένοι.

Η απόφαση των γονιών να διαλύσουν τον γάμο τους, φαίνεται πως προκάλεσε σοβαρή κρίση στη σχέση των παιδιών με την μητέρα τους. Ο 18χρονος είχε επιλέξει να μείνει με τον πατέρα του και δεν είχε συχνές επαφές με την 54χρονη. Όταν εν τέλει βρίσκονταν, οι τσακωμένοι ήταν αναπόφευκτοι.

«Ήταν μία αξιοπρεπέστατη μητέρα»

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA, η 54χρονη ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένη όσον αφορά για τη σχέση που είχε με τα παιδιά της. Φίλης της, μιλώντας στην ίδια εκπομπή την χαρακτήρισε ως αξιοπρεπή μητέρα που πάσχιζε για τα παιδιά της.

«Γνωρίζαμε τα προβλήματα που υπήρχαν και είχαν δημιουργηθεί από τη λύση του γάμου της. Τη συμβουλεύαμε, ήταν πολύ προβληματισμένη σχετικά με τη διαχείριση των θεμάτων με τα παιδιά. Μέσα σε έναν γάμο τα προβλήματα των γονιών δεν αφορούν τα παιδιά, θα πρέπει να απασχολούν μόνο τους γονείς. Θα έπρεπε να υπάρχει εξ αρχής διαφορετική στάση από τους γονείς για τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά», είπε αρχικά φίλη της 54χρονης.

«Έχουν ακουστεί διάφορα για την προσωπικότητα αυτής της γυναίκας και έχουν ακουστεί και ψεύδη, που το κοντινό της περιβάλλον, όσοι την αγαπάμε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε. Ήταν μία σωστή μητέρα, αξιοπρεπέστατη, μία μητέρα που πάσχιζε για τα παιδιά της.

Το παιδί είχε να την επισκεφτεί δύο χρόνια. Ήταν προβληματισμένη πάρα πολύ και έλεγε ‘πρέπει να βρω τρόπο να βοηθήσω το παιδί μου’. Έτρεχε σε ψυχολόγους, σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί αυτός της έλεγε ότι θέλει να κάνει κάτι, ότι “δεν μου αρέσει αυτή η δουλειά, θέλω να με βοηθήσεις”. Η 54χρονη έψαχνε τρόπους κι έλεγε πως “ότι και να κάνω δικαστικά, δεν μπορώ να ανακτήσω την επικοινωνία με τα παιδιά μου”».

